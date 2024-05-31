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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
31 мая 2024 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8391 маната, курс рубля понизился на 1,1% и составил 0,0188 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8391

1 Российский рубль

0,0188

1 Австралийский доллар

1,1275

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3266

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0905

100 Вон Республики Корея

0,1229

1 Чешская крона

0,0743

100 Чилийских песо

0,1852

1 Китайский юань

0,2348

1 Датская крона

0,2466

1 Грузинский лари

0,6093

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1625

100 Индонезийских рупий

0,0105

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1604

1 Швейцарский франк

1,8804

1 Израильский шекель

0,4589

1 Канадский доллар

1,2435

1 Кувейтский динар

5,5400

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0193

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3611

1 Мексиканское песо

0,0997

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,0359

1 Норвежская крона

0,1611

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4291

1 Сингапурский доллар

1,2585

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2484

1 Турецкая лира

0,0527

1 Тайваньский доллар

0,0523

1 Таджикский сомони

0,1571

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0418

100 Японских йен

1,0848

1 Новозеландский доллар

1,0410

Золото (1 унция)

3985,0295

Серебро (1 унция)

52,6142

Платина (1 унция)

1742,7890

Палладиум (1 унция)

1608,9565
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.05.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.05.2024)

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