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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
31 января 2025 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,7659 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,8% - до 1,7273 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7659

100 российских рублей

1,7273

1 австралийский доллар

1,0582

1 белорусский рубль

0,4868

1 болгарский лев

0,9030

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1169

1 чешская крона

0,0703

1 китайский юань

0,2347

1 датская крона

0,2367

1 грузинский лари

0,5934

1 гонконгский доллар

0,2182

1 индийская рупия

0,0196

1 британский фунт

2,1117

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1538

1 швейцарский франк

1,8682

1 израильский шекель

0,4740

1 канадский доллар

1,1740

1 кувейтский динар

5,5103

100 казахстанских тенге

0,3281

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4325

1 молдавский лей

0,0917

1 норвежская крона

0,1502

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6095

1 польский злотый

0,4198

1 румынский лей

0,3549

1 сербский динар

0,0151

1 сингапурский доллар

1,2548

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2191

1 Турецкая лира

0,0474

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1006

1 Новозеландский доллар

0,9594

Золото

4752,4945

Серебро

53,4390

Платина

1651,4735

Палладий

1683,4760
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.01.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.01.2025)

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