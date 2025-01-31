Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,7659 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,8% - до 1,7273 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7659 100 российских рублей 1,7273 1 австралийский доллар 1,0582 1 белорусский рубль 0,4868 1 болгарский лев 0,9030 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1169 1 чешская крона 0,0703 1 китайский юань 0,2347 1 датская крона 0,2367 1 грузинский лари 0,5934 1 гонконгский доллар 0,2182 1 индийская рупия 0,0196 1 британский фунт 2,1117 10 000 иранских риалов 0,0294 1 шведская крона 0,1538 1 швейцарский франк 1,8682 1 израильский шекель 0,4740 1 канадский доллар 1,1740 1 кувейтский динар 5,5103 100 казахстанских тенге 0,3281 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4325 1 молдавский лей 0,0917 1 норвежская крона 0,1502 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6095 1 польский злотый 0,4198 1 румынский лей 0,3549 1 сербский динар 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2548 1 Риал Саудовской Аравии 0,4532 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2191 1 Турецкая лира 0,0474 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0407 100 Японских йен 1,1006 1 Новозеландский доллар 0,9594 Золото 4752,4945 Серебро 53,4390 Платина 1651,4735 Палладий 1683,4760 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.01.2025)