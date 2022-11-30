О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,32% - до 1,7602 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0279 маната.
Финансы
30 ноября 2022 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,32% - до 1,7602 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0279 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7602

1 Российский рубль

0,0279

1 Австралийский доллар

1,1381

1 Аргентинское песо

0,0102

1 Белорусский рубль

0,6731

1 Бразильский реал

0,3218

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1003

100 Вон Республики Корея

0,1289

1 Чешская крона

0,0723

100 Чилийских песо

0,1881

1 Китайский юань

0,2380

1 Датская крона

0,2367

1 Грузинский лари

0,6273

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0373

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1609

1 Швейцарский франк

1,7852

1 Израильский шекель

0,4939

1 Канадский доллар

1,2523

1 Кувейтский динар

5,5250

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,3798

1 Мексиканское песо

0,0885

1 Молдавский лей

0,0878

1 Египетский фунт

0,0692

1 Норвежская крона

0,1703

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3767

1 Сингапурский доллар

1,2397

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2342

1 Турецкая лира

0,0912

1 Тайваньский доллар

0,0551

1 Таджикский сомони

0,1674

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2263

1 Новозеландский доллар

1,0573

Золото (1 унция)

2981,6470

Серебро (1 унция)

36,2083

Платина (1 унция)

1715,9290

Палладий (1 унция)

3178,5750
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.11.2022)

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
СГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
ФотоСГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
24 ноября 2022 г. 11:28
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
СГБ начала аресты в Нахчыване
СГБ начала аресты в Нахчыване
25 ноября 2022 г. 10:57
Владимир Тимошенко награжден орденом Шохрат
Владимир Тимошенко награжден орденом "Шохрат"
24 ноября 2022 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi