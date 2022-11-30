Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,32% - до 1,7602 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0279 маната.

https://static.report.az/photo/196ced2a-d0ca-3725-96e2-a4dd54c35c11.png https://static.report.az/photo/196ced2a-d0ca-3725-96e2-a4dd54c35c11.png

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,32% - до 1,7602 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0279 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7602 1 Российский рубль 0,0279 1 Австралийский доллар 1,1381 1 Аргентинское песо 0,0102 1 Белорусский рубль 0,6731 1 Бразильский реал 0,3218 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1003 100 Вон Республики Корея 0,1289 1 Чешская крона 0,0723 100 Чилийских песо 0,1881 1 Китайский юань 0,2380 1 Датская крона 0,2367 1 Грузинский лари 0,6273 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,0373 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1609 1 Швейцарский франк 1,7852 1 Израильский шекель 0,4939 1 Канадский доллар 1,2523 1 Кувейтский динар 5,5250 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,3798 1 Мексиканское песо 0,0885 1 Молдавский лей 0,0878 1 Египетский фунт 0,0692 1 Норвежская крона 0,1703 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3767 1 Сингапурский доллар 1,2397 1 Саудовский риал 0,4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2342 1 Турецкая лира 0,0912 1 Тайваньский доллар 0,0551 1 Таджикский сомони 0,1674 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2263 1 Новозеландский доллар 1,0573 Золото (1 унция) 2981,6470 Серебро (1 унция) 36,2083 Платина (1 унция) 1715,9290 Палладий (1 унция) 3178,5750 Подпишитесь на наш Telegram канал