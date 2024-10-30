Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,8386 маната, курс рубля понизился на 0,6% - до 0,0174 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8386 1 Российский рубль 0,0174 1 Австралийский доллар 1,1115 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,2950 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0960 100 Вон Республики Корея 0,1228 1 Чешская крона 0,0725 100 Чилийских песо 0,1780 1 Китайский юань 0,2382 1 Датская крона 0,2464 1 Грузинский лари 0,6192 1 Гонконгский доллар 0,2188 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,2094 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1597 1 Швейцарский франк 1,9595 1 Израильский шекель 0,4564 1 Канадский доллар 1,2210 1 Кувейтский динар 5,5435 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3869 1 Мексиканское песо 0,0847 1 Молдавский лей 0,0954 1 Египетский фунт 0,0349 1 Норвежская крона 0,1549 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4237 1 Сингапурский доллар 1,2826 1 Саудовский риал 0,4527 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2575 1 Турецкая лира 0,0496 1 Тайваньский доллар 0,0530 1 Таджикский сомони 0,1598 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0411 100 Японских йен 1,1090 1 Новозеландский доллар 1,0123 Золото (1 унция) 4723,8240 Серебро (1 унция) 58,0455 Платина (1 унция) 1780,7330 Палладий (1 унция) 2042,2695 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.10.2024)