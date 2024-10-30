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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 октября 2024 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,8386 маната, курс рубля понизился на 0,6% - до 0,0174 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8386

1 Российский рубль

0,0174

1 Австралийский доллар

1,1115

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,2950

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0960

100 Вон Республики Корея

0,1228

1 Чешская крона

0,0725

100 Чилийских песо

0,1780

1 Китайский юань

0,2382

1 Датская крона

0,2464

1 Грузинский лари

0,6192

1 Гонконгский доллар

0,2188

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,2094

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1597

1 Швейцарский франк

1,9595

1 Израильский шекель

0,4564

1 Канадский доллар

1,2210

1 Кувейтский динар

5,5435

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3869

1 Мексиканское песо

0,0847

1 Молдавский лей

0,0954

1 Египетский фунт

0,0349

1 Норвежская крона

0,1549

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4237

1 Сингапурский доллар

1,2826

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2575

1 Турецкая лира

0,0496

1 Тайваньский доллар

0,0530

1 Таджикский сомони

0,1598

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1090

1 Новозеландский доллар

1,0123

Золото (1 унция)

4723,8240

Серебро (1 унция)

58,0455

Платина (1 унция)

1780,7330

Палладий (1 унция)

2042,2695
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.10.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.10.2024)

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