Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2025)
- 30 сентября, 2025
- 09:16
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,9940 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,29%, составив 2,0409 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9940
|
100 российских рублей
|
2,0409
|
1 австралийский доллар
|
1,1229
|
1 белорусский рубль
|
0,5650
|
1 болгарский лев
|
1,0193
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1210
|
1 чешская крона
|
0,0820
|
1 китайский юань
|
0,2386
|
1 датская крона
|
0,2671
|
1 грузинский лари
|
0,6271
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0192
|
1 британский фунт
|
2,2847
|
10 000 иранских риалов
|
0,0295
|
1 шведская крона
|
0,1805
|
1 швейцарский франк
|
2,1334
|
1 израильский шекель
|
0,5157
|
1 канадский доллар
|
1,2218
|
1 кувейтский динар
|
5,5646
|
100 казахстанских тенге
|
0,3099
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5095
|
1 молдавский лей
|
0,1020
|
1 норвежская крона
|
0,1705
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6009
|
1 польский злотый
|
0,4672
|
1 румынский лей
|
0,3924
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3166
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3282
|
1 Турецкая лира
|
0,0409
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1457
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9844
|
Золото
|
6574,3080
|
Серебро
|
80,0791
|
Платина
|
2718,3765
|
Палладий
|
2159,5865