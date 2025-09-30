Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2025)

    Финансы
    • 30 сентября, 2025
    • 09:16
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,9940 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,29%, составив 2,0409 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9940

    100 российских рублей

    2,0409

    1 австралийский доллар

    1,1229

    1 белорусский рубль

    0,5650

    1 болгарский лев

    1,0193

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1210

    1 чешская крона

    0,0820

    1 китайский юань

    0,2386

    1 датская крона

    0,2671

    1 грузинский лари

    0,6271

    1 гонконгский доллар

    0,2185

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2847

    10 000 иранских риалов

    0,0295

    1 шведская крона

    0,1805

    1 швейцарский франк

    2,1334

    1 израильский шекель

    0,5157

    1 канадский доллар

    1,2218

    1 кувейтский динар

    5,5646

    100 казахстанских тенге

    0,3099

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5095

    1 молдавский лей

    0,1020

    1 норвежская крона

    0,1705

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6009

    1 польский злотый

    0,4672

    1 румынский лей

    0,3924

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3166

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3282

    1 Турецкая лира

    0,0409

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0412

    100 Японских йен

    1,1457

    1 Новозеландский доллар

    0,9844

    Золото

    6574,3080

    Серебро

    80,0791

    Платина

    2718,3765

    Палладий

    2159,5865
    манат курс валюты Доллар США евро
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.09.2025)
    CBA currency exchange rates (30.09.2025)

    Последние новости

    10:36

    Выручка Азербайджана за 8 месяцев от экспорта хлопка составила $125 млн

    АПК
    10:35

    Задержаны граждане Афганистана, нарушившие госграницу Азербайджана

    Происшествия
    10:32

    В Индонезии из-за обрушения здания школы-интерната погибли три человека - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:30
    Фото

    Азербайджанский пловец завоевал золотую медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    10:29

    За 8 месяцев "Азеркосмос" экспортировал услуги на $12 млн

    ИКТ
    10:29
    Фото

    В Баку проходит II Азербайджано-Узбекский медиа форум

    Медиа
    10:28

    Азербайджан за 8 месяцев экспортировал томатов на $157 млн

    АПК
    10:27

    Шахбазов: Баку стал авторитетной платформой для ускорения климатической повестки

    Энергетика
    10:21

    МИД Узбекистана: Ташкент и Баку планируют на 2026 год насыщенную повестку - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    Лента новостей