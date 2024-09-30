Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,8976 маната, курс рубля упал на 1,1%, до 0,0182 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8976
|
1 Российский рубль
|
0,0182
|
1 Австралийский доллар
|
1,1786
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3128
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0995
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1301
|
1 Чешская крона
|
0,0755
|
100 Чилийских песо
|
0,1889
|
1 Китайский юань
|
0,2424
|
1 Датская крона
|
0,2545
|
1 Грузинский лари
|
0,6227
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2760
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1685
|
1 Швейцарский франк
|
2,0203
|
1 Израильский шекель
|
0,4596
|
1 Канадский доллар
|
1,2586
|
1 Кувейтский динар
|
5,5719
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4140
|
1 Мексиканское песо
|
0,0863
|
1 Молдавский лей
|
0,0978
|
1 Египетский фунт
|
0,0352
|
1 Норвежская крона
|
0,1620
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4438
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3280
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3035
|
1 Турецкая лира
|
0,0497
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0538
|
1 Таджикский сомони
|
0,1592
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1963
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0834
|
Золото (1 унция)
|
4515,3955
|
Серебро (1 унция)
|
53,7064
|
Платина (1 унция)
|
1699,5665
|
Палладиум (1 унция)
|
1720,2470