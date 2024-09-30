Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,8976 маната, курс рубля упал на 1,1%, до 0,0182 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8976 1 Российский рубль 0,0182 1 Австралийский доллар 1,1786 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3128 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0995 100 Вон Республики Корея 0,1301 1 Чешская крона 0,0755 100 Чилийских песо 0,1889 1 Китайский юань 0,2424 1 Датская крона 0,2545 1 Грузинский лари 0,6227 1 Гонконгский доллар 0,2188 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2760 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1685 1 Швейцарский франк 2,0203 1 Израильский шекель 0,4596 1 Канадский доллар 1,2586 1 Кувейтский динар 5,5719 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,4140 1 Мексиканское песо 0,0863 1 Молдавский лей 0,0978 1 Египетский фунт 0,0352 1 Норвежская крона 0,1620 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4438 1 Сингапурский доллар 1,3280 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3035 1 Турецкая лира 0,0497 1 Тайваньский доллар 0,0538 1 Таджикский сомони 0,1592 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0412 100 Японских йен 1,1963 1 Новозеландский доллар 1,0834 Золото (1 унция) 4515,3955 Серебро (1 унция) 53,7064 Платина (1 унция) 1699,5665 Палладиум (1 унция) 1720,2470 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.09.2024)