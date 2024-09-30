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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 сентября 2024 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,03% - до 1,8976 маната, курс рубля упал на 1,1%, до 0,0182 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8976

1 Российский рубль

0,0182

1 Австралийский доллар

1,1786

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3128

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0995

100 Вон Республики Корея

0,1301

1 Чешская крона

0,0755

100 Чилийских песо

0,1889

1 Китайский юань

0,2424

1 Датская крона

0,2545

1 Грузинский лари

0,6227

1 Гонконгский доллар

0,2188

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2760

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1685

1 Швейцарский франк

2,0203

1 Израильский шекель

0,4596

1 Канадский доллар

1,2586

1 Кувейтский динар

5,5719

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,4140

1 Мексиканское песо

0,0863

1 Молдавский лей

0,0978

1 Египетский фунт

0,0352

1 Норвежская крона

0,1620

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4438

1 Сингапурский доллар

1,3280

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3035

1 Турецкая лира

0,0497

1 Тайваньский доллар

0,0538

1 Таджикский сомони

0,1592

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1963

1 Новозеландский доллар

1,0834

Золото (1 унция)

4515,3955

Серебро (1 унция)

53,7064

Платина (1 унция)

1699,5665

Палладиум (1 унция)

1720,2470
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.09.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.09.2024)

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