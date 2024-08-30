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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 августа 2024 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро cнизился на 0,5% - до 1,8826 маната, курс рубля понизился на 0,5 % - до 0,0185 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8826

1 Российский рубль

0,0185

1 Австралийский доллар

1,1561

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3021

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0957

100 Вон Республики Корея

0,1273

1 Чешская крона

0,0752

100 Чилийских песо

0,1863

1 Китайский юань

0,2397

1 Датская крона

0,2524

1 Грузинский лари

0,6308

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2381

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1663

1 Швейцарский франк

2,0053

1 Израильский шекель

0,4650

1 Канадский доллар

1,2602

1 Кувейтский динар

5,5648

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3940

1 Мексиканское песо

0,0857

1 Молдавский лей

0,0980

1 Египетский фунт

0,0350

1 Норвежская крона

0,1619

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4394

1 Сингапурский доллар

1,3048

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2913

1 Турецкая лира

0,0499

1 Тайваньский доллар

0,0532

1 Таджикский сомони

0,1605

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,1736

1 Новозеландский доллар

1,0645

Золото (1 унция)

4272,9670

Серебро (1 унция)

49,9426

Платина (1 унция)

1601,8760

Палладиум (1 унция)

1671,9415
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.08.2024)

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