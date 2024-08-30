Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро cнизился на 0,5% - до 1,8826 маната, курс рубля понизился на 0,5 % - до 0,0185 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8826
|
1 Российский рубль
|
0,0185
|
1 Австралийский доллар
|
1,1561
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3021
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0957
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1273
|
1 Чешская крона
|
0,0752
|
100 Чилийских песо
|
0,1863
|
1 Китайский юань
|
0,2397
|
1 Датская крона
|
0,2524
|
1 Грузинский лари
|
0,6308
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2181
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2381
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1663
|
1 Швейцарский франк
|
2,0053
|
1 Израильский шекель
|
0,4650
|
1 Канадский доллар
|
1,2602
|
1 Кувейтский динар
|
5,5648
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3940
|
1 Мексиканское песо
|
0,0857
|
1 Молдавский лей
|
0,0980
|
1 Египетский фунт
|
0,0350
|
1 Норвежская крона
|
0,1619
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4394
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3048
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2913
|
1 Турецкая лира
|
0,0499
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0532
|
1 Таджикский сомони
|
0,1605
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0413
|
100 Японских йен
|
1,1736
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0645
|
Золото (1 унция)
|
4272,9670
|
Серебро (1 унция)
|
49,9426
|
Платина (1 унция)
|
1601,8760
|
Палладиум (1 унция)
|
1671,9415