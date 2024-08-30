Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро cнизился на 0,5% - до 1,8826 маната, курс рубля понизился на 0,5 % - до 0,0185 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8826 1 Российский рубль 0,0185 1 Австралийский доллар 1,1561 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3021 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0957 100 Вон Республики Корея 0,1273 1 Чешская крона 0,0752 100 Чилийских песо 0,1863 1 Китайский юань 0,2397 1 Датская крона 0,2524 1 Грузинский лари 0,6308 1 Гонконгский доллар 0,2181 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2381 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1663 1 Швейцарский франк 2,0053 1 Израильский шекель 0,4650 1 Канадский доллар 1,2602 1 Кувейтский динар 5,5648 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3940 1 Мексиканское песо 0,0857 1 Молдавский лей 0,0980 1 Египетский фунт 0,0350 1 Норвежская крона 0,1619 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4394 1 Сингапурский доллар 1,3048 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2913 1 Турецкая лира 0,0499 1 Тайваньский доллар 0,0532 1 Таджикский сомони 0,1605 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0413 100 Японских йен 1,1736 1 Новозеландский доллар 1,0645 Золото (1 унция) 4272,9670 Серебро (1 унция) 49,9426 Платина (1 унция) 1601,8760 Палладиум (1 унция) 1671,9415 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.08.2024)