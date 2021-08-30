Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 2,0070, курс рубля повысился на 0,9% - до 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0070 1 Российский рубль 0,0231 1 Австралийский доллар 1,2421 1 Аргентинское песо 0,0174 1 Белорусский рубль 0,6763 1 Бразильский реал 0,3266 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1154 100 Вон Республики Корея 0,1460 1 Чешская крона 0,0787 100 Чилийских песо 0,2170 1 Китайский юань 0, 2628 1 Датская крона 0,2699 1 Грузинский лари 0, 5449 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0231 1 Британский фунт стерлингов 2,3412 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1969 1 Швейцарский франк 1,8664 1 Израильский шекель 0, 5270 1 Канадский доллар 1,3467 1 Кувейтский динар 5,6470 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,4077 1 Мексиканское песо 0,0842 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1952 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4386 1 Сингапурский доллар 1,2621 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4142 1 Турецкая лира 0,2035 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1504 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0632 100 Японских йен 1,5490 1 Новозеландский доллар 1,1909 Золото (1 унция) 3087,0555 Серебро (1 унция) 40,9692 Платина (1 унция) 1724,4035 Палладий (1 унция) 4126,8605 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.08.2021)