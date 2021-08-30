Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 2,0070, курс рубля повысился на 0,9% - до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0070
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,2421
|
1 Аргентинское песо
|
0,0174
|
1 Белорусский рубль
|
0,6763
|
1 Бразильский реал
|
0,3266
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1154
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1460
|
1 Чешская крона
|
0,0787
|
100 Чилийских песо
|
0,2170
|
1 Китайский юань
|
0, 2628
|
1 Датская крона
|
0,2699
|
1 Грузинский лари
|
0, 5449
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 Индийская рупия
|
0,0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3412
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1969
|
1 Швейцарский франк
|
1,8664
|
1 Израильский шекель
|
0, 5270
|
1 Канадский доллар
|
1,3467
|
1 Кувейтский динар
|
5,6470
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4077
|
1 Мексиканское песо
|
0,0842
|
1 Молдавский лей
|
0,0960
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1952
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4386
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2621
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4142
|
1 Турецкая лира
|
0,2035
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0632
|
100 Японских йен
|
1,5490
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1909
|
Золото (1 унция)
|
3087,0555
|
Серебро (1 унция)
|
40,9692
|
Платина (1 унция)
|
1724,4035
|
Палладий (1 унция)
|
4126,8605