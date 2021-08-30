О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
30 августа 2021 г. 09:43
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4% - до 2,0070, курс рубля повысился на 0,9% - до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0070

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2421

1 Аргентинское песо

0,0174

1 Белорусский рубль

0,6763

1 Бразильский реал

0,3266

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1154

100 Вон Республики Корея

0,1460

1 Чешская крона

0,0787

100 Чилийских песо

0,2170

1 Китайский юань

0, 2628

1 Датская крона

0,2699

1 Грузинский лари

0, 5449

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0231

1 Британский фунт стерлингов

2,3412

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1969

1 Швейцарский франк

1,8664

1 Израильский шекель

0, 5270

1 Канадский доллар

1,3467

1 Кувейтский динар

5,6470

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4077

1 Мексиканское песо

0,0842

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,1952

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4386

1 Сингапурский доллар

1,2621

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4142

1 Турецкая лира

0,2035

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0632

100 Японских йен

1,5490

1 Новозеландский доллар

1,1909

Золото (1 унция)

3087,0555

Серебро (1 унция)

40,9692

Платина (1 унция)

1724,4035

Палладий (1 унция)

4126,8605
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.08.2021)

Другие новости из категории

Названа валюта, которой не страшен кризис
Названа валюта, которой не страшен кризис
30 августа 2021 г. 04:43
ЦБ Афганистана установил лимит на снятие средств со счетов
ЦБ Афганистана установил лимит на снятие средств со счетов
29 августа 2021 г. 12:56
Американские биржи закрылись ростом основных индексов
Американские биржи закрылись ростом основных индексов
28 августа 2021 г. 05:13
Доллар усилил снижение на заявлениях главы ФРС США
Доллар усилил снижение на заявлениях главы ФРС США
27 августа 2021 г. 20:14
Глава ФРС: Экономика США приближается к порогу отмены мер поддержки
Глава ФРС: Экономика США приближается к порогу отмены мер поддержки
27 августа 2021 г. 19:52
Азербайджану может быть предложено участие в докапитализации ЧБТР
Азербайджану может быть предложено участие в докапитализации ЧБТР
27 августа 2021 г. 18:53
Индия хочет запустить тестирование цифровой рупии к концу года
Индия хочет запустить тестирование цифровой рупии к концу года
27 августа 2021 г. 17:20
В Азербайджане выплаты по обязательному страхованию жизни выросли более чем на 86%
В Азербайджане выплаты по обязательному страхованию жизни выросли более чем на 86%
27 августа 2021 г. 15:42
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос на 12%
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос на 12%
27 августа 2021 г. 14:06
Страховой рынок Азербайджана вырос на 12%
Страховой рынок Азербайджана вырос на 12%
27 августа 2021 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi