Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,03%, до 1,9944 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,57 %, до 2,1616 маната.