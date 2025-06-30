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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 июня 2025 г. 09:10
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,03%, до 1,9944 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,57 %, до 2,1616 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9944

100 российских рублей

2,1616

1 австралийский доллар

1,1124

1 белорусский рубль

0,5728

1 болгарский лев

1,0188

1 дирхам ОАЭ

0,4629

100 южнокорейских вон

0,1260

1 чешская крона

0,0806

1 китайский юань

0,2373

1 датская крона

0,2673

1 грузинский лари

0,6242

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0199

1 британский фунт

2,3340

10 000 иранских риалов

0,0283

1 шведская крона

0,1796

1 швейцарский франк

2,1297

1 израильский шекель

0,5030

1 канадский доллар

1,2435

1 кувейтский динар

5,5618

100 казахстанских тенге

0,3268

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4997

1 молдавский лей

0,1009

1 норвежская крона

0,1691

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,5979

1 польский злотый

0,4704

1 румынский лей

0,3923

1 сербский динар

0,0170

1 сингапурский доллар

1,3347

1 Риал Саудовской Аравии

0,4533

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3347

1 Турецкая лира

0,0426

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1811

1 Новозеландский доллар

1,0327

Золото

5585,8685

Серебро

61,4794

Платина

2328,3030

Палладий

1960,2445
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