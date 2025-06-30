Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,03%, до 1,9944 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,57 %, до 2,1616 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9944
|
100 российских рублей
|
2,1616
|
1 австралийский доллар
|
1,1124
|
1 белорусский рубль
|
0,5728
|
1 болгарский лев
|
1,0188
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1260
|
1 чешская крона
|
0,0806
|
1 китайский юань
|
0,2373
|
1 датская крона
|
0,2673
|
1 грузинский лари
|
0,6242
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0199
|
1 британский фунт
|
2,3340
|
10 000 иранских риалов
|
0,0283
|
1 шведская крона
|
0,1796
|
1 швейцарский франк
|
2,1297
|
1 израильский шекель
|
0,5030
|
1 канадский доллар
|
1,2435
|
1 кувейтский динар
|
5,5618
|
100 казахстанских тенге
|
0,3268
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4997
|
1 молдавский лей
|
0,1009
|
1 норвежская крона
|
0,1691
|
100 узбекских сомов
|
0,0134
|
100 пакистанских рупий
|
0,5979
|
1 польский злотый
|
0,4704
|
1 румынский лей
|
0,3923
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3347
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3347
|
1 Турецкая лира
|
0,0426
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1811
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0327
|
Золото
|
5585,8685
|
Серебро
|
61,4794
|
Платина
|
2328,3030
|
Палладий
|
1960,2445