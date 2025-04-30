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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 апреля 2025 г. 09:11
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06%, до 1,9334 маната, курс 100 российских рублей, наоборот, вырос на 0,5%, до 2,0684 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9334

100 российских рублей

2,0684

1 австралийский доллар

1,0903

1 белорусский рубль

0,5405

1 болгарский лев

0,9885

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1193

1 чешская крона

0,0776

1 китайский юань

0,2340

1 датская крона

0,2590

1 грузинский лари

0,6186

1 гонконгский доллар

0,2191

1 индийская рупия

0,0200

1 британский фунт

2,2762

10 000 иранских риалов

0,0312

1 шведская крона

0,1761

1 швейцарский франк

2,0640

1 израильский шекель

0,4688

1 канадский доллар

1,2289

1 кувейтский динар

5,5494

100 казахстанских тенге

0,3324

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4782

1 молдавский лей

0,0989

1 норвежская крона

0,1637

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6050

1 польский злотый

0,4528

1 румынский лей

0,3884

1 сербский динар

0,0165

1 сингапурский доллар

1,3016

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3070

1 Турецкая лира

0,0442

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0409

100 Японских йен

1,1927

1 Новозеландский доллар

1,0087

Золото

5623,5405

Серебро

55,8276

Платина

1667,1815

Палладий

1591,8460
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.04.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.04.2025)

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