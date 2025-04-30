Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://images.report.az/photo/43d47486-6441-3a24-940c-ebcbe1d327d6.jpg https://images.report.az/photo/43d47486-6441-3a24-940c-ebcbe1d327d6.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06%, до 1,9334 маната, курс 100 российских рублей, наоборот, вырос на 0,5%, до 2,0684 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,9334 100 российских рублей 2,0684 1 австралийский доллар 1,0903 1 белорусский рубль 0,5405 1 болгарский лев 0,9885 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1193 1 чешская крона 0,0776 1 китайский юань 0,2340 1 датская крона 0,2590 1 грузинский лари 0,6186 1 гонконгский доллар 0,2191 1 индийская рупия 0,0200 1 британский фунт 2,2762 10 000 иранских риалов 0,0312 1 шведская крона 0,1761 1 швейцарский франк 2,0640 1 израильский шекель 0,4688 1 канадский доллар 1,2289 1 кувейтский динар 5,5494 100 казахстанских тенге 0,3324 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4782 1 молдавский лей 0,0989 1 норвежская крона 0,1637 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6050 1 польский злотый 0,4528 1 румынский лей 0,3884 1 сербский динар 0,0165 1 сингапурский доллар 1,3016 1 Риал Саудовской Аравии 0,4532 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,3070 1 Турецкая лира 0,0442 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0409 100 Японских йен 1,1927 1 Новозеландский доллар 1,0087 Золото 5623,5405 Серебро 55,8276 Платина 1667,1815 Палладий 1591,8460 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.04.2025)