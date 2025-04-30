Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06%, до 1,9334 маната, курс 100 российских рублей, наоборот, вырос на 0,5%, до 2,0684 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9334
|
100 российских рублей
|
2,0684
|
1 австралийский доллар
|
1,0903
|
1 белорусский рубль
|
0,5405
|
1 болгарский лев
|
0,9885
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1193
|
1 чешская крона
|
0,0776
|
1 китайский юань
|
0,2340
|
1 датская крона
|
0,2590
|
1 грузинский лари
|
0,6186
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
1 индийская рупия
|
0,0200
|
1 британский фунт
|
2,2762
|
10 000 иранских риалов
|
0,0312
|
1 шведская крона
|
0,1761
|
1 швейцарский франк
|
2,0640
|
1 израильский шекель
|
0,4688
|
1 канадский доллар
|
1,2289
|
1 кувейтский динар
|
5,5494
|
100 казахстанских тенге
|
0,3324
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4782
|
1 молдавский лей
|
0,0989
|
1 норвежская крона
|
0,1637
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6050
|
1 польский злотый
|
0,4528
|
1 румынский лей
|
0,3884
|
1 сербский динар
|
0,0165
|
1 сингапурский доллар
|
1,3016
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3070
|
1 Турецкая лира
|
0,0442
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0409
|
100 Японских йен
|
1,1927
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0087
|
Золото
|
5623,5405
|
Серебро
|
55,8276
|
Платина
|
1667,1815
|
Палладий
|
1591,8460