Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/f79435c6-ef93-3ed7-8ea1-a99ef8ee22d9.jpg https://static.report.az/photo/f79435c6-ef93-3ed7-8ea1-a99ef8ee22d9.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% - до 1,8488 маната, курс рубля снизился на 0,41% - до 0,0244 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8488 1 Российский рубль 0,0244 1 Австралийский доллар 1,2052 1 Аргентинское песо 0,0092 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3327 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0989 100 Вон Республики Корея 0,1384 1 Чешская крона 0,0777 100 Чилийских песо 0,2108 1 Китайский юань 0,2518 1 Датская крона 0,2485 1 Грузинский лари 0,6439 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,1081 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1649 1 Швейцарский франк 1,8466 1 Израильский шекель 0,4947 1 Канадский доллар 1,2758 1 Кувейтский динар 5,5694 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0198 100 Ливанских фунтов 0,1122 1 Малазийский ринггит 0,4012 1 Мексиканское песо 0,0905 1 Молдавский лей 0,0906 1 Египетский фунт 0,0569 1 Норвежская крона 0,1719 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3929 1 Сингапурский доллар 0,2950 1 Саудовский риал 0,4529 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2969 1 Турецкая лира 0,0904 1 Тайваньский доллар 0,0564 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,3128 1 Новозеландский доллар 1,1041 Золото (1 унция) 3285,6665 Серебро (1 унция) 40,2288 Платина (1 унция) 1737,4850 Палладий (1 унция) 2809,3095 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.01.2023)