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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 января 2023 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% - до 1,8488 маната, курс рубля снизился на 0,41% - до 0,0244 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8488

1 Российский рубль

0,0244

1 Австралийский доллар

1,2052

1 Аргентинское песо

0,0092

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3327

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0989

100 Вон Республики Корея

0,1384

1 Чешская крона

0,0777

100 Чилийских песо

0,2108

1 Китайский юань

0,2518

1 Датская крона

0,2485

1 Грузинский лари

0,6439

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,1081

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1649

1 Швейцарский франк

1,8466

1 Израильский шекель

0,4947

1 Канадский доллар

1,2758

1 Кувейтский динар

5,5694

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4012

1 Мексиканское песо

0,0905

1 Молдавский лей

0,0906

1 Египетский фунт

0,0569

1 Норвежская крона

0,1719

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3929

1 Сингапурский доллар

0,2950

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2969

1 Турецкая лира

0,0904

1 Тайваньский доллар

0,0564

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,3128

1 Новозеландский доллар

1,1041

Золото (1 унция)

3285,6665

Серебро (1 унция)

40,2288

Платина (1 унция)

1737,4850

Палладий (1 унция)

2809,3095
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.01.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.01.2023)

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