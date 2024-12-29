Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро не изменился и составил 1,7724 маната, курс 100 российских рублей остался без изменений - на уровне 1,6318 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7724 100 российских рублей 1,6318 1 австралийский доллар 1,0568 1 белорусский рубль 0,4885 1 болгарский лев 0,9061 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1156 1 чешская крона 0,0703 1 китайский юань 0,2330 1 датская крона 0,2377 1 грузинский лари 0,6091 1 гонконгский доллар 0,2190 1 индийская рупия 0,0199 1 британский фунт 2,1382 10 000 иранских риалов 0,0385 1 шведская крона 0,1545 1 швейцарский франк 1,8846 1 израильский шекель 0,4615 1 канадский доллар 1,1796 1 кувейтский динар 5,5157 100 казахстанских тенге 0,3252 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0196 100 венгерских форинтов 0,4317 1 молдавский лей 0,0925 1 норвежская крона 0,1497 100 узбекских сомов 0,0132 100 пакистанских рупий 0,6107 1 польский злотый 0,4152 1 румынский лей 0,3560 1 сербский динар 0,0152 1 сингапурский доллар 1,2514 1 Риал Саудовской Аравии 0,4527 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2170 1 Турецкая лира 0,0485 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0405 100 Японских йен 1,0768 1 Новозеландский доллар 0,9580 Золото 4456,3715 Серебро 49,9545 Платина 1573,4265 Палладий 1557,8375 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.12.2024)