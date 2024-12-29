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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 декабря 2024 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро не изменился и составил 1,7724 маната, курс 100 российских рублей остался без изменений - на уровне 1,6318 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7724

100 российских рублей

1,6318

1 австралийский доллар

1,0568

1 белорусский рубль

0,4885

1 болгарский лев

0,9061

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1156

1 чешская крона

0,0703

1 китайский юань

0,2330

1 датская крона

0,2377

1 грузинский лари

0,6091

1 гонконгский доллар

0,2190

1 индийская рупия

0,0199

1 британский фунт

2,1382

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1545

1 швейцарский франк

1,8846

1 израильский шекель

0,4615

1 канадский доллар

1,1796

1 кувейтский динар

5,5157

100 казахстанских тенге

0,3252

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4317

1 молдавский лей

0,0925

1 норвежская крона

0,1497

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6107

1 польский злотый

0,4152

1 румынский лей

0,3560

1 сербский динар

0,0152

1 сингапурский доллар

1,2514

1 Риал Саудовской Аравии

0,4527

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2170

1 Турецкая лира

0,0485

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0405

100 Японских йен

1,0768

1 Новозеландский доллар

0,9580

Золото

4456,3715

Серебро

49,9545

Платина

1573,4265

Палладий

1557,8375
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.12.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.12.2024)

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