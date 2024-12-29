Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро не изменился и составил 1,7724 маната, курс 100 российских рублей остался без изменений - на уровне 1,6318 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7724
|
100 российских рублей
|
1,6318
|
1 австралийский доллар
|
1,0568
|
1 белорусский рубль
|
0,4885
|
1 болгарский лев
|
0,9061
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1156
|
1 чешская крона
|
0,0703
|
1 китайский юань
|
0,2330
|
1 датская крона
|
0,2377
|
1 грузинский лари
|
0,6091
|
1 гонконгский доллар
|
0,2190
|
1 индийская рупия
|
0,0199
|
1 британский фунт
|
2,1382
|
10 000 иранских риалов
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
0,1545
|
1 швейцарский франк
|
1,8846
|
1 израильский шекель
|
0,4615
|
1 канадский доллар
|
1,1796
|
1 кувейтский динар
|
5,5157
|
100 казахстанских тенге
|
0,3252
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4317
|
1 молдавский лей
|
0,0925
|
1 норвежская крона
|
0,1497
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6107
|
1 польский злотый
|
0,4152
|
1 румынский лей
|
0,3560
|
1 сербский динар
|
0,0152
|
1 сингапурский доллар
|
1,2514
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4527
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2170
|
1 Турецкая лира
|
0,0485
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0405
|
100 Японских йен
|
1,0768
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9580
|
Золото
|
4456,3715
|
Серебро
|
49,9545
|
Платина
|
1573,4265
|
Палладий
|
1557,8375