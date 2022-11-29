Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,29% - до 1,7659 маната, курс рубля упал на 0,36% - до 0,0279 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7659
|
1 Российский рубль
|
0,0279
|
1 Австралийский доллар
|
1,1393
|
1 Аргентинское песо
|
0,0102
|
1 Белорусский рубль
|
0,6732
|
1 Бразильский реал
|
0,3168
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0996
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1282
|
1 Чешская крона
|
0,0726
|
100 Чилийских песо
|
0,1861
|
1 Китайский юань
|
0,2373
|
1 Датская крона
|
0,2375
|
1 Грузинский лари
|
0,6273
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0424
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1620
|
1 Швейцарский франк
|
1,7961
|
1 Израильский шекель
|
0,4932
|
1 Канадский доллар
|
1,2654
|
1 Кувейтский динар
|
5,5280
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3772
|
1 Мексиканское песо
|
0,0882
|
1 Молдавский лей
|
0,0883
|
1 Египетский фунт
|
0,0692
|
1 Норвежская крона
|
0,1709
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3776
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2374
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2391
|
1 Турецкая лира
|
0,0912
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0550
|
1 Таджикский сомони
|
0,1674
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2268
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0552
|
Золото (1 унция)
|
2980,6610
|
Серебро (1 унция)
|
36,2789
|
Платина (1 унция)
|
1706,9785
|
Палладий (1 унция)
|
3181,3460