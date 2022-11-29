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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,29% - до 1,7659 маната, курс рубля упал на 0,36% - до 0,0279 маната.
Финансы
29 ноября 2022 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,29% - до 1,7659 маната, курс рубля упал на 0,36% - до 0,0279 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7659

1 Российский рубль

0,0279

1 Австралийский доллар

1,1393

1 Аргентинское песо

0,0102

1 Белорусский рубль

0,6732

1 Бразильский реал

0,3168

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0996

100 Вон Республики Корея

0,1282

1 Чешская крона

0,0726

100 Чилийских песо

0,1861

1 Китайский юань

0,2373

1 Датская крона

0,2375

1 Грузинский лари

0,6273

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0424

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1620

1 Швейцарский франк

1,7961

1 Израильский шекель

0,4932

1 Канадский доллар

1,2654

1 Кувейтский динар

5,5280

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,3772

1 Мексиканское песо

0,0882

1 Молдавский лей

0,0883

1 Египетский фунт

0,0692

1 Норвежская крона

0,1709

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3776

1 Сингапурский доллар

1,2374

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2391

1 Турецкая лира

0,0912

1 Тайваньский доллар

0,0550

1 Таджикский сомони

0,1674

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2268

1 Новозеландский доллар

1,0552

Золото (1 унция)

2980,6610

Серебро (1 унция)

36,2789

Платина (1 унция)

1706,9785

Палладий (1 унция)

3181,3460
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.11.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.11.2022)

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