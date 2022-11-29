Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,29% - до 1,7659 маната, курс рубля упал на 0,36% - до 0,0279 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,29% - до 1,7659 маната, курс рубля упал на 0,36% - до 0,0279 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7659 1 Российский рубль 0,0279 1 Австралийский доллар 1,1393 1 Аргентинское песо 0,0102 1 Белорусский рубль 0,6732 1 Бразильский реал 0,3168 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0996 100 Вон Республики Корея 0,1282 1 Чешская крона 0,0726 100 Чилийских песо 0,1861 1 Китайский юань 0,2373 1 Датская крона 0,2375 1 Грузинский лари 0,6273 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,0424 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1620 1 Швейцарский франк 1,7961 1 Израильский шекель 0,4932 1 Канадский доллар 1,2654 1 Кувейтский динар 5,5280 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,3772 1 Мексиканское песо 0,0882 1 Молдавский лей 0,0883 1 Египетский фунт 0,0692 1 Норвежская крона 0,1709 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3776 1 Сингапурский доллар 1,2374 1 Саудовский риал 0,4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2391 1 Турецкая лира 0,0912 1 Тайваньский доллар 0,0550 1 Таджикский сомони 0,1674 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2268 1 Новозеландский доллар 1,0552 Золото (1 унция) 2980,6610 Серебро (1 унция) 36,2789 Платина (1 унция) 1706,9785 Палладий (1 унция) 3181,3460 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.11.2022)