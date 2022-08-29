О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 августа 2022 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 1,6856, курс рубля не изменился - 0,0281 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6856

1 Российский рубль

0,0281

1 Австралийский доллар

1,1631

1 Аргентинское песо

0,0123

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3357

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1001

100 Вон Республики Корея

0,1259

1 Чешская крона

0,0685

100 Чилийских песо

0,1903

1 Китайский юань

0,2458

1 Датская крона

0,2266

1 Грузинский лари

0,5969

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0212

1 Британский фунт стерлингов

1,9807

100 Индонезийских рупий

0, 0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1584

1 Швейцарский франк

1,7528

1 Израильский шекель

0,5146

1 Канадский доллар

1,3005

1 Кувейтский динар

5,5164

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0207

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3787

1 Мексиканское песо

0,0844

1 Молдавский лей

0,0880

1 Египетский фунт

0,0886

1 Норвежская крона

0,1728

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3550

1 Сингапурский доллар

1,2145

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2210

1 Турецкая лира

0,0936

1 Тайваньский доллар

0,0559

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,2232

1 Новозеландский доллар

1,0376

Золото (1 унция)

2929,3550

Серебро (1 унция)

31,5206

Платина (1 унция)

1456,1350

Палладий (1 унция)

3615,9510
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.08.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.08.2022)

Другие новости из категории

Объем безналичных платежей в Азербайджане в июле вырос более чем в два раза
Объем безналичных платежей в Азербайджане в июле вырос более чем в два раза
27 августа 2022 г. 17:39
Депозиты в банках Азербайджана сократились более чем на 24%
Депозиты в банках Азербайджана сократились более чем на 24%
27 августа 2022 г. 17:17
В Азербайджане незначительно сократился объем денежной массы
В Азербайджане незначительно сократился объем денежной массы
27 августа 2022 г. 14:09
Эффективные курсы азербайджанского маната в июле выросли
Эффективные курсы азербайджанского маната в июле выросли
27 августа 2022 г. 13:45
Рынок страхования имущества в Азербайджане вырос более чем на 9%
Рынок страхования имущества в Азербайджане вырос более чем на 9%
27 августа 2022 г. 13:43
Рынок non-life-страхования в Азербайджане сократился на 3%
Рынок non-life-страхования в Азербайджане сократился на 3%
27 августа 2022 г. 13:12
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос на 20%
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос на 20%
27 августа 2022 г. 12:31
Рынок обязательного страхования в Азербайджане сократился на 13%
Рынок обязательного страхования в Азербайджане сократился на 13%
27 августа 2022 г. 11:13
Fitch Ratings подтвердило рейтинг компании, действующей в Азербайджане
Fitch Ratings подтвердило рейтинг компании, действующей в Азербайджане
27 августа 2022 г. 10:49
На улучшение системы питьевого водоснабжения Карабаха будет потрачено 8 млн манатов
На улучшение системы питьевого водоснабжения Карабаха будет потрачено 8 млн манатов
27 августа 2022 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi