Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 1,6856, курс рубля не изменился - 0,0281 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6856 1 Российский рубль 0,0281 1 Австралийский доллар 1,1631 1 Аргентинское песо 0,0123 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3357 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1001 100 Вон Республики Корея 0,1259 1 Чешская крона 0,0685 100 Чилийских песо 0,1903 1 Китайский юань 0,2458 1 Датская крона 0,2266 1 Грузинский лари 0,5969 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0212 1 Британский фунт стерлингов 1,9807 100 Индонезийских рупий 0, 0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1584 1 Швейцарский франк 1,7528 1 Израильский шекель 0,5146 1 Канадский доллар 1,3005 1 Кувейтский динар 5,5164 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0207 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3787 1 Мексиканское песо 0,0844 1 Молдавский лей 0,0880 1 Египетский фунт 0,0886 1 Норвежская крона 0,1728 100 Узбекских сум 0,0156 1 Польский злотый 0,3550 1 Сингапурский доллар 1,2145 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2210 1 Турецкая лира 0,0936 1 Тайваньский доллар 0,0559 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0463 100 Японских йен 1,2232 1 Новозеландский доллар 1,0376 Золото (1 унция) 2929,3550 Серебро (1 унция) 31,5206 Платина (1 унция) 1456,1350 Палладий (1 унция) 3615,9510 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.08.2022)