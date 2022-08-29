Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,5%, до 1,6856, курс рубля не изменился - 0,0281 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6856
|
1 Российский рубль
|
0,0281
|
1 Австралийский доллар
|
1,1631
|
1 Аргентинское песо
|
0,0123
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3357
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1001
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1259
|
1 Чешская крона
|
0,0685
|
100 Чилийских песо
|
0,1903
|
1 Китайский юань
|
0,2458
|
1 Датская крона
|
0,2266
|
1 Грузинский лари
|
0,5969
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0212
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9807
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1584
|
1 Швейцарский франк
|
1,7528
|
1 Израильский шекель
|
0,5146
|
1 Канадский доллар
|
1,3005
|
1 Кувейтский динар
|
5,5164
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0207
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3787
|
1 Мексиканское песо
|
0,0844
|
1 Молдавский лей
|
0,0880
|
1 Египетский фунт
|
0,0886
|
1 Норвежская крона
|
0,1728
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3550
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2145
|
1 Саудовский риал
|
0,4526
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2210
|
1 Турецкая лира
|
0,0936
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0559
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,2232
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0376
|
Золото (1 унция)
|
2929,3550
|
Серебро (1 унция)
|
31,5206
|
Платина (1 унция)
|
1456,1350
|
Палладий (1 унция)
|
3615,9510