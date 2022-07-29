Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08%, до 1,7361, курс рубля понизился на 2,15%, до 0,0273 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7361 1 Российский рубль 0,0273 1 Австралийский доллар 1,1908 1 Аргентинское песо 0,0130 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3279 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1033 100 Вон Республики Корея 0,1308 1 Чешская крона 0,0706 100 Чилийских песо 0,1867 1 Китайский юань 0,2521 1 Датская крона 0,2332 1 Грузинский лари 0,6150 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0214 1 Британский фунт стерлингов 2,0724 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1667 1 Швейцарский франк 1,7853 1 Израильский шекель 0,4999 1 Канадский доллар 1,3273 1 Кувейтский динар 5,5348 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0208 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3822 1 Мексиканское песо 0,0838 1 Молдавский лей 0,0882 1 Египетский фунт 0,0898 1 Норвежская крона 0,1749 100 Узбекских сум 0,0156 1 Польский злотый 0,3645 1 Сингапурский доллар 1,2329 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2388 1 Турецкая лира 0,0947 1 Тайваньский доллар 0,0568 1 Таджикский сомони 0,1659 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,2752 1 Новозеландский доллар 1,0724 Золото (1 унция) 2995,5275 Серебро (1 унция) 34,1794 Платина (1 унция) 1520,9730 Палладий (1 унция) 3571,0115 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.07.2022)