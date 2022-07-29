Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08%, до 1,7361, курс рубля понизился на 2,15%, до 0,0273 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7361
|
1 Российский рубль
|
0,0273
|
1 Австралийский доллар
|
1,1908
|
1 Аргентинское песо
|
0,0130
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3279
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1033
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1308
|
1 Чешская крона
|
0,0706
|
100 Чилийских песо
|
0,1867
|
1 Китайский юань
|
0,2521
|
1 Датская крона
|
0,2332
|
1 Грузинский лари
|
0,6150
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0214
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0724
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1667
|
1 Швейцарский франк
|
1,7853
|
1 Израильский шекель
|
0,4999
|
1 Канадский доллар
|
1,3273
|
1 Кувейтский динар
|
5,5348
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0208
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3822
|
1 Мексиканское песо
|
0,0838
|
1 Молдавский лей
|
0,0882
|
1 Египетский фунт
|
0,0898
|
1 Норвежская крона
|
0,1749
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3645
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2329
|
1 Саудовский риал
|
0,4526
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2388
|
1 Турецкая лира
|
0,0947
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0568
|
1 Таджикский сомони
|
0,1659
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,2752
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0724
|
Золото (1 унция)
|
2995,5275
|
Серебро (1 унция)
|
34,1794
|
Платина (1 унция)
|
1520,9730
|
Палладий (1 унция)
|
3571,0115