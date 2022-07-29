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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 июля 2022 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08%, до 1,7361, курс рубля понизился на 2,15%, до 0,0273 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7361

1 Российский рубль

0,0273

1 Австралийский доллар

1,1908

1 Аргентинское песо

0,0130

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3279

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1033

100 Вон Республики Корея

0,1308

1 Чешская крона

0,0706

100 Чилийских песо

0,1867

1 Китайский юань

0,2521

1 Датская крона

0,2332

1 Грузинский лари

0,6150

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0214

1 Британский фунт стерлингов

2,0724

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1667

1 Швейцарский франк

1,7853

1 Израильский шекель

0,4999

1 Канадский доллар

1,3273

1 Кувейтский динар

5,5348

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3822

1 Мексиканское песо

0,0838

1 Молдавский лей

0,0882

1 Египетский фунт

0,0898

1 Норвежская крона

0,1749

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3645

1 Сингапурский доллар

1,2329

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2388

1 Турецкая лира

0,0947

1 Тайваньский доллар

0,0568

1 Таджикский сомони

0,1659

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,2752

1 Новозеландский доллар

1,0724

Золото (1 унция)

2995,5275

Серебро (1 унция)

34,1794

Платина (1 унция)

1520,9730

Палладий (1 унция)

3571,0115
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.07.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.07.2022)

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