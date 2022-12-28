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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% до 1,8092 маната, курс рубля сократился на 1,62% до 0,0243 маната.
Финансы
28 декабря 2022 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% до 1,8092 маната, курс рубля сократился на 1,62% до 0,0243 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8092

1 Российский рубль

0,0243

1 Австралийский доллар

1,1462

1 Аргентинское песо

0,0097

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3212

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0984

100 Вон Республики Корея

0,1341

1 Чешская крона

0,0746

100 Чилийских песо

0,1950

1 Китайский юань

0,2438

1 Датская крона

0,2433

1 Грузинский лари

0,6298

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,0444

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1624

1 Швейцарский франк

1,8284

1 Израильский шекель

0,4840

1 Канадский доллар

1,2561

1 Кувейтский динар

5,5494

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,3839

1 Мексиканское песо

0,0873

1 Молдавский лей

0,0887

1 Египетский фунт

0,0687

1 Норвежская крона

0,1729

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3864

1 Сингапурский доллар

1,2619

1 Саудовский риал

0,4522

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2624

1 Турецкая лира

0,0910

1 Тайваньский доллар

0,0552

1 Таджикский сомони

0,1661

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2689

1 Новозеландский доллар

1,0650

Золото (1 унция)

3079,8815

Серебро (1 унция)

40,8068

Платина (1 унция)

1734,2295

Палладий (1 унция)

3109,5125
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.12.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.12.2022)

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