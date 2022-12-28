Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% до 1,8092 маната, курс рубля сократился на 1,62% до 0,0243 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8092
|
1 Российский рубль
|
0,0243
|
1 Австралийский доллар
|
1,1462
|
1 Аргентинское песо
|
0,0097
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3212
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0984
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1341
|
1 Чешская крона
|
0,0746
|
100 Чилийских песо
|
0,1950
|
1 Китайский юань
|
0,2438
|
1 Датская крона
|
0,2433
|
1 Грузинский лари
|
0,6298
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0444
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1624
|
1 Швейцарский франк
|
1,8284
|
1 Израильский шекель
|
0,4840
|
1 Канадский доллар
|
1,2561
|
1 Кувейтский динар
|
5,5494
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3839
|
1 Мексиканское песо
|
0,0873
|
1 Молдавский лей
|
0,0887
|
1 Египетский фунт
|
0,0687
|
1 Норвежская крона
|
0,1729
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3864
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2619
|
1 Саудовский риал
|
0,4522
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2624
|
1 Турецкая лира
|
0,0910
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0552
|
1 Таджикский сомони
|
0,1661
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2689
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0650
|
Золото (1 унция)
|
3079,8815
|
Серебро (1 унция)
|
40,8068
|
Платина (1 унция)
|
1734,2295
|
Палладий (1 унция)
|
3109,5125