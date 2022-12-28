Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% до 1,8092 маната, курс рубля сократился на 1,62% до 0,0243 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% до 1,8092 маната, курс рубля сократился на 1,62% до 0,0243 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8092 1 Российский рубль 0,0243 1 Австралийский доллар 1,1462 1 Аргентинское песо 0,0097 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3212 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0984 100 Вон Республики Корея 0,1341 1 Чешская крона 0,0746 100 Чилийских песо 0,1950 1 Китайский юань 0,2438 1 Датская крона 0,2433 1 Грузинский лари 0,6298 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,0444 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1624 1 Швейцарский франк 1,8284 1 Израильский шекель 0,4840 1 Канадский доллар 1,2561 1 Кувейтский динар 5,5494 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,3839 1 Мексиканское песо 0,0873 1 Молдавский лей 0,0887 1 Египетский фунт 0,0687 1 Норвежская крона 0,1729 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3864 1 Сингапурский доллар 1,2619 1 Саудовский риал 0,4522 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2624 1 Турецкая лира 0,0910 1 Тайваньский доллар 0,0552 1 Таджикский сомони 0,1661 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2689 1 Новозеландский доллар 1,0650 Золото (1 унция) 3079,8815 Серебро (1 унция) 40,8068 Платина (1 унция) 1734,2295 Палладий (1 унция) 3109,5125 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.12.2022)