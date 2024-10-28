Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8339 маната, курс рубля упал на 1,1% - до 0,0175 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8339 1 Российский рубль 0,0175 1 Австралийский доллар 1,1206 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,2978 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0960 100 Вон Республики Корея 0,1227 1 Чешская крона 0,0725 100 Чилийских песо 0,1793 1 Китайский юань 0,2383 1 Датская крона 0,2458 1 Грузинский лари 0,6182 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,2009 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1599 1 Швейцарский франк 1,9546 1 Израильский шекель 0,4483 1 Канадский доллар 1,2232 1 Кувейтский динар 5,5472 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3891 1 Мексиканское песо 0,0850 1 Молдавский лей 0,0950 1 Египетский фунт 0,0349 1 Норвежская крона 0,1544 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4214 1 Сингапурский доллар 1,2836 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2616 1 Турецкая лира 0,0496 1 Тайваньский доллар 0,0530 1 Таджикский сомони 0,1595 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0411 100 Японских йен 1,1064 1 Новозеландский доллар 1,0140 Золото (1 унция) 4646,1000 Серебро (1 унция) 56,6534 Платина (1 унция) 1732,5720 Палладий (1 унция) 2031,2875 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.10.2024)