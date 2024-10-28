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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
28 октября 2024 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8339 маната, курс рубля упал на 1,1% - до 0,0175 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8339

1 Российский рубль

0,0175

1 Австралийский доллар

1,1206

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,2978

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0960

100 Вон Республики Корея

0,1227

1 Чешская крона

0,0725

100 Чилийских песо

0,1793

1 Китайский юань

0,2383

1 Датская крона

0,2458

1 Грузинский лари

0,6182

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,2009

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1599

1 Швейцарский франк

1,9546

1 Израильский шекель

0,4483

1 Канадский доллар

1,2232

1 Кувейтский динар

5,5472

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3891

1 Мексиканское песо

0,0850

1 Молдавский лей

0,0950

1 Египетский фунт

0,0349

1 Норвежская крона

0,1544

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4214

1 Сингапурский доллар

1,2836

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2616

1 Турецкая лира

0,0496

1 Тайваньский доллар

0,0530

1 Таджикский сомони

0,1595

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1064

1 Новозеландский доллар

1,0140

Золото (1 унция)

4646,1000

Серебро (1 унция)

56,6534

Платина (1 унция)

1732,5720

Палладий (1 унция)

2031,2875
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.10.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.10.2024)

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