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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,9% - до 1,6236 маната, курс рубля вырос на 0,35 % - 0,0290 маната.
Финансы
28 сентября 2022 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,9% - до 1,6236 маната, курс рубля вырос на 0,35 % - 0,0290 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6236

1 Российский рубль

0,0290

1 Австралийский доллар

1,0855

1 Аргентинское песо

0,0116

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3160

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0938

100 Вон Республики Корея

0,1181

1 Чешская крона

0,0658

100 Чилийских песо

0,1722

1 Китайский юань

0,2353

1 Датская крона

0,2183

1 Грузинский лари

0,5998

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

1,8098

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1487

1 Швейцарский франк

1,7087

1 Израильский шекель

0,4814

1 Канадский доллар

1,2343

1 Кувейтский динар

5,4666

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,3680

1 Мексиканское песо

0,0830

1 Молдавский лей

0,0872

1 Египетский фунт

0,0871

1 Норвежская крона

0,1559

100 Узбекских сум

0,0155

1 Польский злотый

0,3388

1 Сингапурский доллар

1,1754

1 Саудовский риал

0,4520

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1622

1 Турецкая лира

0,0920

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1675

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,1751

1 Новозеландский доллар

0,9498

Золото (1 унция)

2760,7575

Серебро (1 унция)

30,8998

Платина (1 унция)

1436,0325

Палладий (1 унция)

3509,3440
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.09.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.09.2022)

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