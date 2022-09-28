Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,9% - до 1,6236 маната, курс рубля вырос на 0,35 % - 0,0290 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6236
|
1 Российский рубль
|
0,0290
|
1 Австралийский доллар
|
1,0855
|
1 Аргентинское песо
|
0,0116
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3160
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0938
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1181
|
1 Чешская крона
|
0,0658
|
100 Чилийских песо
|
0,1722
|
1 Китайский юань
|
0,2353
|
1 Датская крона
|
0,2183
|
1 Грузинский лари
|
0,5998
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,8098
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1487
|
1 Швейцарский франк
|
1,7087
|
1 Израильский шекель
|
0,4814
|
1 Канадский доллар
|
1,2343
|
1 Кувейтский динар
|
5,4666
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0209
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3680
|
1 Мексиканское песо
|
0,0830
|
1 Молдавский лей
|
0,0872
|
1 Египетский фунт
|
0,0871
|
1 Норвежская крона
|
0,1559
|
100 Узбекских сум
|
0,0155
|
1 Польский злотый
|
0,3388
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1754
|
1 Саудовский риал
|
0,4520
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1622
|
1 Турецкая лира
|
0,0920
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0533
|
1 Таджикский сомони
|
0,1675
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,1751
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9498
|
Золото (1 унция)
|
2760,7575
|
Серебро (1 унция)
|
30,8998
|
Платина (1 унция)
|
1436,0325
|
Палладий (1 унция)
|
3509,3440