Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро cнизился на 0,08% - до 1,8972 маната, курс рубля повысился на 0,54% - до 0,0186 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8972 1 Российский рубль 0,0186 1 Австралийский доллар 1,1552 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3086 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0958 100 Вон Республики Корея 0,1272 1 Чешская крона 0,0759 100 Чилийских песо 0,1873 1 Китайский юань 0,2384 1 Датская крона 0,2543 1 Грузинский лари 0,6308 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,2512 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1673 1 Швейцарский франк 2,0155 1 Израильский шекель 0,4626 1 Канадский доллар 1,2636 1 Кувейтский динар 5,5686 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3913 1 Мексиканское песо 0,0863 1 Молдавский лей 0,0976 1 Египетский фунт 0,0349 1 Норвежская крона 0,1623 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4430 1 Сингапурский доллар 1,3045 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2941 1 Турецкая лира 0,0499 1 Тайваньский доллар 0,0532 1 Таджикский сомони 0,1605 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0411 100 Японских йен 1,1777 1 Новозеландский доллар 1,0621 Золото (1 унция) 4269,9070 Серебро (1 унция) 50,7391 Платина (1 унция) 1623,5170 Палладиум (1 унция) 1648,3200 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.08.2024)