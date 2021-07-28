Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14% - до 2,0095, курс рубля остался на уровне 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0095 1 Российский рубль 0,0231 1 Австралийский доллар 1,2513 1 Аргентинское песо 0,0176 1 Белорусский рубль 0,6748 1 Бразильский реал 0,3287 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1150 100 Вон Республики Корея 0,1471 1 Чешская крона 0,0782 100 Чилийских песо 0,2214 1 Китайский юань 0,2613 1 Датская крона 0,2707 1 Грузинский лари 0,5584 1 Гонконгский доллар 0,2185 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3585 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1970 1 Швейцарский франк 1,8582 1 Израильский шекель 0,5225 1 Канадский доллар 1,3508 1 Кувейтский динар 5,6518 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1123 1 Малазийский ринггит 0,4017 1 Мексиканское песо 0,0851 1 Молдавский лей 0,0946 1 Египетский фунт 0,1081 1 Норвежская крона 0,1915 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4371 1 Сингапурский доллар 1,2500 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4161 1 Турецкая лира 0,1986 1 Тайваньский доллар 0,0606 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0630 100 Японских йен 1,5483 1 Новозеландский доллар 1,1833 Золото (1 унция) 3070,2510 Серебро (1 унция) 42,2165 Платина (1 унция) 1809,9050 Палладий (1 унция) 4472,0540 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.07.2021)