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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
28 июля 2021 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14% - до 2,0095, курс рубля остался на уровне 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0095

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2513

1 Аргентинское песо

0,0176

1 Белорусский рубль

0,6748

1 Бразильский реал

0,3287

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1150

100 Вон Республики Корея

0,1471

1 Чешская крона

0,0782

100 Чилийских песо

0,2214

1 Китайский юань

0,2613

1 Датская крона

0,2707

1 Грузинский лари

0,5584

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3585

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1970

1 Швейцарский франк

1,8582

1 Израильский шекель

0,5225

1 Канадский доллар

1,3508

1 Кувейтский динар

5,6518

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,4017

1 Мексиканское песо

0,0851

1 Молдавский лей

0,0946

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1915

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4371

1 Сингапурский доллар

1,2500

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4161

1 Турецкая лира

0,1986

1 Тайваньский доллар

0,0606

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0630

100 Японских йен

1,5483

1 Новозеландский доллар

1,1833

Золото (1 унция)

3070,2510

Серебро (1 унция)

42,2165

Платина (1 унция)

1809,9050

Палладий (1 унция)

4472,0540
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.07.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.07.2021)

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