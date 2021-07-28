Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14% - до 2,0095, курс рубля остался на уровне 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0095
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,2513
|
1 Аргентинское песо
|
0,0176
|
1 Белорусский рубль
|
0,6748
|
1 Бразильский реал
|
0,3287
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1150
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1471
|
1 Чешская крона
|
0,0782
|
100 Чилийских песо
|
0,2214
|
1 Китайский юань
|
0,2613
|
1 Датская крона
|
0,2707
|
1 Грузинский лари
|
0,5584
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3585
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1970
|
1 Швейцарский франк
|
1,8582
|
1 Израильский шекель
|
0,5225
|
1 Канадский доллар
|
1,3508
|
1 Кувейтский динар
|
5,6518
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4017
|
1 Мексиканское песо
|
0,0851
|
1 Молдавский лей
|
0,0946
|
1 Египетский фунт
|
0,1081
|
1 Норвежская крона
|
0,1915
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4371
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2500
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4161
|
1 Турецкая лира
|
0,1986
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0606
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0630
|
100 Японских йен
|
1,5483
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1833
|
Золото (1 унция)
|
3070,2510
|
Серебро (1 унция)
|
42,2165
|
Платина (1 унция)
|
1809,9050
|
Палладий (1 унция)
|
4472,0540