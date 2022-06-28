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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.06.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
28 июня 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,7981, курс рубля - на 0,3%, до 0,0312 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7981

1 Российский рубль

0,0312

1 Австралийский доллар

1,1780

1 Аргентинское песо

0,0136

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3245

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1073

100 Вон Республики Корея

0,1322

1 Чешская крона

0,0727

100 Чилийских песо

0,1847

1 Китайский юань

0,2538

1 Датская крона

0,2416

1 Грузинский лари

0,5801

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0216

1 Британский фунт стерлингов

2,0861

100 Индонезийских рупий

0, 0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1685

1 Швейцарский франк

1,7778

1 Израильский шекель

0,4971

1 Канадский доллар

1,3219

1 Кувейтский динар

5,5474

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0211

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3864

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0886

1 Египетский фунт

0,0906

1 Норвежская крона

0,1738

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,3837

1 Сингапурский доллар

1,2268

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2738

1 Турецкая лира

0,1026

1 Тайваньский доллар

0,0572

1 Таджикский сомони

0,1488

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0573

100 Японских йен

1,2562

1 Новозеландский доллар

1,0702

Золото (1 унция)

3103,6560

Серебро (1 унция)

36,0312

Платина (1 унция)

1548,9125

Палладий (1 унция)

3215,5075
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.06.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.06.2022)

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