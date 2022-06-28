Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,7981, курс рубля - на 0,3%, до 0,0312 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7981
|
1 Российский рубль
|
0,0312
|
1 Австралийский доллар
|
1,1780
|
1 Аргентинское песо
|
0,0136
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3245
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1073
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1322
|
1 Чешская крона
|
0,0727
|
100 Чилийских песо
|
0,1847
|
1 Китайский юань
|
0,2538
|
1 Датская крона
|
0,2416
|
1 Грузинский лари
|
0,5801
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0216
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0861
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0115
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1685
|
1 Швейцарский франк
|
1,7778
|
1 Израильский шекель
|
0,4971
|
1 Канадский доллар
|
1,3219
|
1 Кувейтский динар
|
5,5474
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0211
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3864
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0886
|
1 Египетский фунт
|
0,0906
|
1 Норвежская крона
|
0,1738
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,3837
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2268
|
1 Саудовский риал
|
0,4529
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2738
|
1 Турецкая лира
|
0,1026
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0572
|
1 Таджикский сомони
|
0,1488
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0573
|
100 Японских йен
|
1,2562
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0702
|
Золото (1 унция)
|
3103,6560
|
Серебро (1 унция)
|
36,0312
|
Платина (1 унция)
|
1548,9125
|
Палладий (1 унция)
|
3215,5075