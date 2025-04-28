О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2025) 09:08
Финансы
28 апреля 2025 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3%, до 1,9335 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,6%, до 2,0591 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9335

100 российских рублей

2,0591

1 австралийский доллар

1,0884

1 белорусский рубль

0,5405

1 болгарский лев

0,9879

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1182

1 чешская крона

0,0775

1 китайский юань

0,2330

1 датская крона

0,2590

1 грузинский лари

0,6189

1 гонконгский доллар

0,2191

1 индийская рупия

0,0199

1 британский фунт

2,2638

10 000 иранских риалов

0,0307

1 шведская крона

0,1757

1 швейцарский франк

2,0557

1 израильский шекель

0,4686

1 канадский доллар

1,2261

1 кувейтский динар

5,5450

100 казахстанских тенге

0,3304

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4765

1 молдавский лей

0,0986

1 норвежская крона

0,1630

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6049

1 польский злотый

0,4522

1 румынский лей

0,3880

1 сербский динар

0,0165

1 сингапурский доллар

1,2944

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3034

1 Турецкая лира

0,0442

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1862

1 Новозеландский доллар

1,0145

Золото

5609,5835

Серебро

55,9031

Платина

1656,6755

Палладий

1607,5370
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.04.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.04.2025)

Самое важное

Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
21 апреля 2025 г. 22:05
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
21 апреля 2025 г. 21:55
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
21 апреля 2025 г. 21:40
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
21 апреля 2025 г. 20:45
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы Пояс и путь
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы "Пояс и путь"
21 апреля 2025 г. 20:43
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
21 апреля 2025 г. 20:41
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
21 апреля 2025 г. 20:36
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству Синьхуа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству "Синьхуа"
21 апреля 2025 г. 20:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi