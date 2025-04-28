Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3%, до 1,9335 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,6%, до 2,0591 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9335
|
100 российских рублей
|
2,0591
|
1 австралийский доллар
|
1,0884
|
1 белорусский рубль
|
0,5405
|
1 болгарский лев
|
0,9879
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1182
|
1 чешская крона
|
0,0775
|
1 китайский юань
|
0,2330
|
1 датская крона
|
0,2590
|
1 грузинский лари
|
0,6189
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
1 индийская рупия
|
0,0199
|
1 британский фунт
|
2,2638
|
10 000 иранских риалов
|
0,0307
|
1 шведская крона
|
0,1757
|
1 швейцарский франк
|
2,0557
|
1 израильский шекель
|
0,4686
|
1 канадский доллар
|
1,2261
|
1 кувейтский динар
|
5,5450
|
100 казахстанских тенге
|
0,3304
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4765
|
1 молдавский лей
|
0,0986
|
1 норвежская крона
|
0,1630
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6049
|
1 польский злотый
|
0,4522
|
1 румынский лей
|
0,3880
|
1 сербский динар
|
0,0165
|
1 сингапурский доллар
|
1,2944
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3034
|
1 Турецкая лира
|
0,0442
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1862
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0145
|
Золото
|
5609,5835
|
Серебро
|
55,9031
|
Платина
|
1656,6755
|
Палладий
|
1607,5370