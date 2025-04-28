Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2025)

09:08

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,3%, до 1,9335 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,6%, до 2,0591 маната.