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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
28 апреля 2021 г. 10:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 2,0529 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0529

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,3171

1 Аргентинское песо

0,0182

1 Белорусский рубль

0,6643

1 Бразильский реал

0,3118

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1181

100 Вон Республики Корея

0,1529

1 Чешская крона

0,0792

100 Чилийских песо

0,2421

1 Китайский юань

0,2621

1 Датская крона

0,2761

1 Грузинский лари

0,4925

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3595

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2027

1 Швейцарский франк

1,8578

1 Израильский шекель

0,5244

1 Канадский доллар

1,3701

1 Кувейтский динар

5,6462

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4145

1 Мексиканское песо

0,0847

1 Молдавский лей

0,0951

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,2051

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4491

1 Сингапурский доллар

1,2814

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4416

1 Турецкая лира

0,2066

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0613

100 Японских йен

1,5617

1 Новозеландский доллар

1,2251

Золото (1 унция)

3011,8815

Серебро (1 унция)

44,2914

Платина (1 унция)

2078,0630

Палладий (1 унция)

4995,6370
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.04.2021)

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