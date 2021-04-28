Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2021)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 2,0529 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0227 маната.