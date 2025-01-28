Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,7739 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,6% - до 1,7487 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7739 100 российских рублей 1,7487 1 австралийский доллар 1,0629 1 белорусский рубль 0,4868 1 болгарский лев 0,9072 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1174 1 чешская крона 0,0707 1 китайский юань 0,2347 1 датская крона 0,2377 1 грузинский лари 0,5909 1 гонконгский доллар 0,2183 1 индийская рупия 0,0196 1 британский фунт 2,1158 10 000 иранских риалов 0,0290 1 шведская крона 0,1546 1 швейцарский франк 1,8775 1 израильский шекель 0,4696 1 канадский доллар 1,1810 1 кувейтский динар 5,5118 100 казахстанских тенге 0,3294 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4335 1 молдавский лей 0,0917 1 норвежская крона 0,1504 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6099 1 польский злотый 0,4208 1 румынский лей 0,3566 1 сербский динар 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2570 1 Риал Саудовской Аравии 0,4532 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2290 1 Турецкая лира 0,0475 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0405 100 Японских йен 1,0913 1 Новозеландский доллар 0,9621 Золото 4663,1000 Серебро 51,1556 Платина 1606,9505 Палладий 1640,9505 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.01.2025)