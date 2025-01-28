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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
28 января 2025 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,7739 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,6% - до 1,7487 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7739

100 российских рублей

1,7487

1 австралийский доллар

1,0629

1 белорусский рубль

0,4868

1 болгарский лев

0,9072

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1174

1 чешская крона

0,0707

1 китайский юань

0,2347

1 датская крона

0,2377

1 грузинский лари

0,5909

1 гонконгский доллар

0,2183

1 индийская рупия

0,0196

1 британский фунт

2,1158

10 000 иранских риалов

0,0290

1 шведская крона

0,1546

1 швейцарский франк

1,8775

1 израильский шекель

0,4696

1 канадский доллар

1,1810

1 кувейтский динар

5,5118

100 казахстанских тенге

0,3294

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4335

1 молдавский лей

0,0917

1 норвежская крона

0,1504

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6099

1 польский злотый

0,4208

1 румынский лей

0,3566

1 сербский динар

0,0151

1 сингапурский доллар

1,2570

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2290

1 Турецкая лира

0,0475

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0405

100 Японских йен

1,0913

1 Новозеландский доллар

0,9621

Золото

4663,1000

Серебро

51,1556

Платина

1606,9505

Палладий

1640,9505
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.01.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.01.2025)

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