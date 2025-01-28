Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,7739 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,6% - до 1,7487 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7739
|
100 российских рублей
|
1,7487
|
1 австралийский доллар
|
1,0629
|
1 белорусский рубль
|
0,4868
|
1 болгарский лев
|
0,9072
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1174
|
1 чешская крона
|
0,0707
|
1 китайский юань
|
0,2347
|
1 датская крона
|
0,2377
|
1 грузинский лари
|
0,5909
|
1 гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 индийская рупия
|
0,0196
|
1 британский фунт
|
2,1158
|
10 000 иранских риалов
|
0,0290
|
1 шведская крона
|
0,1546
|
1 швейцарский франк
|
1,8775
|
1 израильский шекель
|
0,4696
|
1 канадский доллар
|
1,1810
|
1 кувейтский динар
|
5,5118
|
100 казахстанских тенге
|
0,3294
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4335
|
1 молдавский лей
|
0,0917
|
1 норвежская крона
|
0,1504
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6099
|
1 польский злотый
|
0,4208
|
1 румынский лей
|
0,3566
|
1 сербский динар
|
0,0151
|
1 сингапурский доллар
|
1,2570
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2290
|
1 Турецкая лира
|
0,0475
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0405
|
100 Японских йен
|
1,0913
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9621
|
Золото
|
4663,1000
|
Серебро
|
51,1556
|
Платина
|
1606,9505
|
Палладий
|
1640,9505