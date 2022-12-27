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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2022) 09:12 По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 декабря 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2022)

09:12
По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% до 1,8101 маната, курс рубля вырос на 0,4% до 0,0247 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8101

1 Российский рубль

0,0247

1 Австралийский доллар

1,1470

1 Аргентинское песо

0,0097

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3257

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0996

100 Вон Республики Корея

0,1342

1 Чешская крона

0,0748

100 Чилийских песо

0,1936

1 Китайский юань

0,2442

1 Датская крона

0,2434

1 Грузинский лари

0,6298

1 Гонконгский доллар

0,2179

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,0553

100 Индонезийских рупий

0, 0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1622

1 Швейцарский франк

1,8260

1 Израильский шекель

0,4862

1 Канадский доллар

1,2541

1 Кувейтский динар

5,5507

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,3845

1 Мексиканское песо

0,0877

1 Молдавский лей

0,0884

1 Египетский фунт

0,0687

1 Норвежская крона

0,1728

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3897

1 Сингапурский доллар

1,2637

1 Саудовский риал

0,4521

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2624

1 Турецкая лира

0,0910

1 Тайваньский доллар

0,0554

1 Таджикский сомони

0,1661

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2792

1 Новозеландский доллар

1,0701

Золото (1 унция)

3068,8910

Серебро (1 унция)

40,6058

Платина (1 унция)

1746,0360

Палладий (1 унция)

3013,0630
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.12.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.12.2022)

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