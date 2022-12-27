Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2022)

09:12 По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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09:12

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% до 1,8101 маната, курс рубля вырос на 0,4% до 0,0247 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8101 1 Российский рубль 0,0247 1 Австралийский доллар 1,1470 1 Аргентинское песо 0,0097 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3257 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0996 100 Вон Республики Корея 0,1342 1 Чешская крона 0,0748 100 Чилийских песо 0,1936 1 Китайский юань 0,2442 1 Датская крона 0,2434 1 Грузинский лари 0,6298 1 Гонконгский доллар 0,2179 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,0553 100 Индонезийских рупий 0, 0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1622 1 Швейцарский франк 1,8260 1 Израильский шекель 0,4862 1 Канадский доллар 1,2541 1 Кувейтский динар 5,5507 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,3845 1 Мексиканское песо 0,0877 1 Молдавский лей 0,0884 1 Египетский фунт 0,0687 1 Норвежская крона 0,1728 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3897 1 Сингапурский доллар 1,2637 1 Саудовский риал 0,4521 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2624 1 Турецкая лира 0,0910 1 Тайваньский доллар 0,0554 1 Таджикский сомони 0,1661 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2792 1 Новозеландский доллар 1,0701 Золото (1 унция) 3068,8910 Серебро (1 унция) 40,6058 Платина (1 унция) 1746,0360 Палладий (1 унция) 3013,0630 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.12.2022)