О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 ноября 2024 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,01% - до 1,7813 маната, курс 100 рублей понизился на 1,3% - до 1,6139 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7813

100 российских рублей

1,6139

1 австралийский доллар

1.1008

1 белорусский рубль

0,5104

1 болгарский лев

0,9110

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1216

1 чешская крона

0,0705

1 китайский юань

0,2342

1 датская крона

0,2388

1 грузинский лари

0,6207

1 гонконгский доллар

0,2185

1 индийская рупия

0,0201

1 британский фунт

2,1373

100 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1546

1 швейцарский франк

1,9191

1 израильский шекель

0,4664

1 канадский доллар

1,2080

1 кувейтский динар

5,5259

100 казахстанских тенге

0,3409

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0197

100 венгерских форинтов

0,4339

1 молдавский лей

0,0931

1 норвежская крона

0,1522

100 узбекских сомов

0,0133

100 пакистанских рупий

0,6129

1 польский злотый

0,4137

1 румынский лей

0,3579

1 сербский динар

0,0152

1 сингапурский доллар

1,2618

1 Риал Саудовской Аравии

0,4525

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2.2300

Турецкая лира

0,0491

Туркменистан манат

0,4857

Украинская гривна

0,0409

Японская иена

1,1161

Новозеландский доллар

0,9968

Золото

4486,1810

Серебро

51,8058

Платина

1580,1245

Палладий

1672,4430
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.11.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.11.2024)

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
25 ноября 2024 г. 20:29
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
26 ноября 2024 г. 16:31
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
25 ноября 2024 г. 13:19
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi