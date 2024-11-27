Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,01% - до 1,7813 маната, курс 100 рублей понизился на 1,3% - до 1,6139 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7813
|
100 российских рублей
|
1,6139
|
1 австралийский доллар
|
1.1008
|
1 белорусский рубль
|
0,5104
|
1 болгарский лев
|
0,9110
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1216
|
1 чешская крона
|
0,0705
|
1 китайский юань
|
0,2342
|
1 датская крона
|
0,2388
|
1 грузинский лари
|
0,6207
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0201
|
1 британский фунт
|
2,1373
|
100 000 иранских риалов
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
0,1546
|
1 швейцарский франк
|
1,9191
|
1 израильский шекель
|
0,4664
|
1 канадский доллар
|
1,2080
|
1 кувейтский динар
|
5,5259
|
100 казахстанских тенге
|
0,3409
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0197
|
100 венгерских форинтов
|
0,4339
|
1 молдавский лей
|
0,0931
|
1 норвежская крона
|
0,1522
|
100 узбекских сомов
|
0,0133
|
100 пакистанских рупий
|
0,6129
|
1 польский злотый
|
0,4137
|
1 румынский лей
|
0,3579
|
1 сербский динар
|
0,0152
|
1 сингапурский доллар
|
1,2618
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4525
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2.2300
|
Турецкая лира
|
0,0491
|
Туркменистан манат
|
0,4857
|
Украинская гривна
|
0,0409
|
Японская иена
|
1,1161
|
Новозеландский доллар
|
0,9968
|
Золото
|
4486,1810
|
Серебро
|
51,8058
|
Платина
|
1580,1245
|
Палладий
|
1672,4430