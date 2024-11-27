Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,01% - до 1,7813 маната, курс 100 рублей понизился на 1,3% - до 1,6139 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7813 100 российских рублей 1,6139 1 австралийский доллар 1.1008 1 белорусский рубль 0,5104 1 болгарский лев 0,9110 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1216 1 чешская крона 0,0705 1 китайский юань 0,2342 1 датская крона 0,2388 1 грузинский лари 0,6207 1 гонконгский доллар 0,2185 1 индийская рупия 0,0201 1 британский фунт 2,1373 100 000 иранских риалов 0,0385 1 шведская крона 0,1546 1 швейцарский франк 1,9191 1 израильский шекель 0,4664 1 канадский доллар 1,2080 1 кувейтский динар 5,5259 100 казахстанских тенге 0,3409 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0197 100 венгерских форинтов 0,4339 1 молдавский лей 0,0931 1 норвежская крона 0,1522 100 узбекских сомов 0,0133 100 пакистанских рупий 0,6129 1 польский злотый 0,4137 1 румынский лей 0,3579 1 сербский динар 0,0152 1 сингапурский доллар 1,2618 1 Риал Саудовской Аравии 0,4525 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2.2300 Турецкая лира 0,0491 Туркменистан манат 0,4857 Украинская гривна 0,0409 Японская иена 1,1161 Новозеландский доллар 0,9968 Золото 4486,1810 Серебро 51,8058 Платина 1580,1245 Палладий 1672,4430 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.11.2024)