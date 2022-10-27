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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
27 октября 2022 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,2%, до 1,7125, курс рубля не изменился - 0,0276 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7125

1 Российский рубль

0,0276

1 Австралийский доллар

1,1066

1 Аргентинское песо

0,0109

1 Белорусский рубль

0,6714

1 Бразильский реал

0,3159

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0947

100 Вон Республики Корея

0,1198

1 Чешская крона

0,0698

100 Чилийских песо

0,1788

1 Китайский юань

0,2355

1 Датская крона

0,2303

1 Грузинский лари

0,6107

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0207

1 Британский фунт стерлингов

1,9766

100 Индонезийских рупий

0, 0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1565

1 Швейцарский франк

1,7241

1 Израильский шекель

0,4873

1 Канадский доллар

1,2547

1 Кувейтский динар

5,4964

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0205

100 Ливанских фунтов

0,1129

1 Малазийский ринггит

0,3608

1 Мексиканское песо

0,0851

1 Молдавский лей

0,0879

1 Египетский фунт

0,0862

1 Норвежская крона

0,1659

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,3607

1 Сингапурский доллар

1,2098

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1940

1 Турецкая лира

0,0914

1 Тайваньский доллар

0,0531

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,1665

1 Новозеландский доллар

0,9965

Золото (1 унция)

2831,7750

Серебро (1 унция)

33,2687

Платина (1 унция)

1618,9525

Палладий (1 унция)

3375,9365
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.10.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.10.2022)

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