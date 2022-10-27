Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,2%, до 1,7125, курс рубля не изменился - 0,0276 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7125 1 Российский рубль 0,0276 1 Австралийский доллар 1,1066 1 Аргентинское песо 0,0109 1 Белорусский рубль 0,6714 1 Бразильский реал 0,3159 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0947 100 Вон Республики Корея 0,1198 1 Чешская крона 0,0698 100 Чилийских песо 0,1788 1 Китайский юань 0,2355 1 Датская крона 0,2303 1 Грузинский лари 0,6107 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0207 1 Британский фунт стерлингов 1,9766 100 Индонезийских рупий 0, 0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1565 1 Швейцарский франк 1,7241 1 Израильский шекель 0,4873 1 Канадский доллар 1,2547 1 Кувейтский динар 5,4964 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0205 100 Ливанских фунтов 0,1129 1 Малазийский ринггит 0,3608 1 Мексиканское песо 0,0851 1 Молдавский лей 0,0879 1 Египетский фунт 0,0862 1 Норвежская крона 0,1659 100 Узбекских сум 0,0153 1 Польский злотый 0,3607 1 Сингапурский доллар 1,2098 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1940 1 Турецкая лира 0,0914 1 Тайваньский доллар 0,0531 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,1665 1 Новозеландский доллар 0,9965 Золото (1 унция) 2831,7750 Серебро (1 унция) 33,2687 Платина (1 унция) 1618,9525 Палладий (1 унция) 3375,9365 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.10.2022)