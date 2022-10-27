Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,2%, до 1,7125, курс рубля не изменился - 0,0276 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7125
|
1 Российский рубль
|
0,0276
|
1 Австралийский доллар
|
1,1066
|
1 Аргентинское песо
|
0,0109
|
1 Белорусский рубль
|
0,6714
|
1 Бразильский реал
|
0,3159
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0947
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1198
|
1 Чешская крона
|
0,0698
|
100 Чилийских песо
|
0,1788
|
1 Китайский юань
|
0,2355
|
1 Датская крона
|
0,2303
|
1 Грузинский лари
|
0,6107
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0207
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9766
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1565
|
1 Швейцарский франк
|
1,7241
|
1 Израильский шекель
|
0,4873
|
1 Канадский доллар
|
1,2547
|
1 Кувейтский динар
|
5,4964
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0205
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1129
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3608
|
1 Мексиканское песо
|
0,0851
|
1 Молдавский лей
|
0,0879
|
1 Египетский фунт
|
0,0862
|
1 Норвежская крона
|
0,1659
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,3607
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2098
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1940
|
1 Турецкая лира
|
0,0914
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0531
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,1665
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9965
|
Золото (1 унция)
|
2831,7750
|
Серебро (1 унция)
|
33,2687
|
Платина (1 унция)
|
1618,9525
|
Палладий (1 унция)
|
3375,9365