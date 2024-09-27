О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 сентября 2024 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8981 маната, курс рубля понизился на 0,5%, до 0,0184 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8981

1 Российский рубль

0,0184

1 Австралийский доллар

1,1693

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3126

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0987

100 Вон Республики Корея

0,1288

1 Чешская крона

0,0755

100 Чилийских песо

0,1887

1 Китайский юань

0,2424

1 Датская крона

0,2545

1 Грузинский лари

0,6232

1 Гонконгский доллар

0,2185

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2757

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1677

1 Швейцарский франк

2,0046

1 Израильский шекель

0,4588

1 Канадский доллар

1,2602

1 Кувейтский динар

5,5684

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,4123

1 Мексиканское песо

0,0866

1 Молдавский лей

0,0979

1 Египетский фунт

0,0351

1 Норвежская крона

0,1610

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4438

1 Сингапурский доллар

1,3225

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3011

1 Турецкая лира

0,0497

1 Тайваньский доллар

0,0536

1 Таджикский сомони

0,1592

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,1661

1 Новозеландский доллар

1,0719

Золото (1 унция)

4540,3685

Серебро (1 унция)

54,2946

Платина (1 унция)

1709,4520

Палладий (1 унция)

1768,4760
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.09.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.09.2024)

Экслюзивные новости

Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi