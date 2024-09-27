Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8981 маната, курс рубля понизился на 0,5%, до 0,0184 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8981
|
1 Российский рубль
|
0,0184
|
1 Австралийский доллар
|
1,1693
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3126
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0987
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1288
|
1 Чешская крона
|
0,0755
|
100 Чилийских песо
|
0,1887
|
1 Китайский юань
|
0,2424
|
1 Датская крона
|
0,2545
|
1 Грузинский лари
|
0,6232
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2757
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1677
|
1 Швейцарский франк
|
2,0046
|
1 Израильский шекель
|
0,4588
|
1 Канадский доллар
|
1,2602
|
1 Кувейтский динар
|
5,5684
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4123
|
1 Мексиканское песо
|
0,0866
|
1 Молдавский лей
|
0,0979
|
1 Египетский фунт
|
0,0351
|
1 Норвежская крона
|
0,1610
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4438
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3225
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3011
|
1 Турецкая лира
|
0,0497
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0536
|
1 Таджикский сомони
|
0,1592
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0413
|
100 Японских йен
|
1,1661
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0719
|
Золото (1 унция)
|
4540,3685
|
Серебро (1 унция)
|
54,2946
|
Платина (1 унция)
|
1709,4520
|
Палладий (1 унция)
|
1768,4760