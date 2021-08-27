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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.08.2021) Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,9995, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0229 маната.
Финансы
27 августа 2021 г. 10:10
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,9995, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9995

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,2305

1 Аргентинское песо

0,0174

1 Белорусский рубль

0,6767

1 Бразильский реал

0,3234

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1140

100 Вон Республики Корея

0,1454

1 Чешская крона

0,0783

100 Чилийских песо

0,2160

1 Китайский юань

0, 2622

1 Датская крона

0,2689

1 Грузинский лари

0, 5438

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3384

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1955

1 Швейцарский франк

1,8546

1 Израильский шекель

0, 5270

1 Канадский доллар

1,3401

1 Кувейтский динар

5,6482

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4056

1 Мексиканское песо

0,0835

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1923

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4370

1 Сингапурский доллар

1,2564

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4159

1 Турецкая лира

0,2027

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0634

100 Японских йен

1,5459

1 Новозеландский доллар

1,1799

Золото (1 унция)

3058,5550

Серебро (1 унция)

40,1485

Платина (1 унция)

1682,6940

Палладий (1 унция)

4098,7085
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.08.2021)

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