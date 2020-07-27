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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
27 июля 2020 г. 09:46
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,92% - до 1,9898 маната, курс рубля снизился на 0,42% - до 0,0237 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9898

1 Российский рубль

0.0237

1 Австралийский доллар

1.2127

1 Аргентинское песо

0.0236

1 Белорусский рубль

0.7114

1 Бразильский реал

0.3249

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1026

100 Вон Республики Корея

0.1421

1 Чешская крона

0.0758

100 Чилийских песо

0.2191

1 Китайский юань

0.2428

1 Датская крона

0.2673

1 Грузинский лари

0.5537

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0228

1 Британский фунт стерлингов

2.1823

100 Индонезийских рупий

0.0117

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1935

1 Швейцарский франк

1.8528

1 Израильский шекель

0.4994

1 Канадский доллар

1.2703

1 Кувейтский динар

5.5510

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0220

100 Ливанских фунтов

0.1134

1 Малазийский ринггит

0.3999

1 Мексиканское песо

0.0765

1 Молдавский лей

0.1014

1 Египетский фунт

0.1063

1 Норвежская крона

0.1871

100 Узбекских сум

0.0166

1 Польский злотый

0.4520

1 Сингапурский доллар

1.2320

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.3743

1 Турецкая лира

0.2483

1 Тайваньский доллар

0.0578

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0611

100 Японских йен

1.6099

1 Новозеландский доллар

1.1347

Золото (1 унция)

3285.1990

Серебро (1 унция)

41.0151

Платина (1 унция)

1601.1960

Палладий (1 унция)

3816.6870
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.07.2020)
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