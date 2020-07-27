Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,92% - до 1,9898 маната, курс рубля снизился на 0,42% - до 0,0237 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9898 1 Российский рубль 0.0237 1 Австралийский доллар 1.2127 1 Аргентинское песо 0.0236 1 Белорусский рубль 0.7114 1 Бразильский реал 0.3249 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1026 100 Вон Республики Корея 0.1421 1 Чешская крона 0.0758 100 Чилийских песо 0.2191 1 Китайский юань 0.2428 1 Датская крона 0.2673 1 Грузинский лари 0.5537 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0228 1 Британский фунт стерлингов 2.1823 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1935 1 Швейцарский франк 1.8528 1 Израильский шекель 0.4994 1 Канадский доллар 1.2703 1 Кувейтский динар 5.5510 1 Казахстанский тенге 0.0041 1 Киргизский сом 0.0220 100 Ливанских фунтов 0.1134 1 Малазийский ринггит 0.3999 1 Мексиканское песо 0.0765 1 Молдавский лей 0.1014 1 Египетский фунт 0.1063 1 Норвежская крона 0.1871 100 Узбекских сум 0.0166 1 Польский злотый 0.4520 1 Сингапурский доллар 1.2320 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3743 1 Турецкая лира 0.2483 1 Тайваньский доллар 0.0578 1 Таджикский сомони 0.1649 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0611 100 Японских йен 1.6099 1 Новозеландский доллар 1.1347 Золото (1 унция) 3285.1990 Серебро (1 унция) 41.0151 Платина (1 унция) 1601.1960 Палладий (1 унция) 3816.6870 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook











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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.07.2020)

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