Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,92% - до 1,9898 маната, курс рубля снизился на 0,42% - до 0,0237 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1.9898
|
1 Российский рубль
|
0.0237
|
1 Австралийский доллар
|
1.2127
|
1 Аргентинское песо
|
0.0236
|
1 Белорусский рубль
|
0.7114
|
1 Бразильский реал
|
0.3249
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1026
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1421
|
1 Чешская крона
|
0.0758
|
100 Чилийских песо
|
0.2191
|
1 Китайский юань
|
0.2428
|
1 Датская крона
|
0.2673
|
1 Грузинский лари
|
0.5537
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.1823
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0117
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1935
|
1 Швейцарский франк
|
1.8528
|
1 Израильский шекель
|
0.4994
|
1 Канадский доллар
|
1.2703
|
1 Кувейтский динар
|
5.5510
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0220
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1134
|
1 Малазийский ринггит
|
0.3999
|
1 Мексиканское песо
|
0.0765
|
1 Молдавский лей
|
0.1014
|
1 Египетский фунт
|
0.1063
|
1 Норвежская крона
|
0.1871
|
100 Узбекских сум
|
0.0166
|
1 Польский злотый
|
0.4520
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2320
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3743
|
1 Турецкая лира
|
0.2483
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0578
|
1 Таджикский сомони
|
0.1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0611
|
100 Японских йен
|
1.6099
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1347
|
Золото (1 унция)
|
3285.1990
|
Серебро (1 унция)
|
41.0151
|
Платина (1 унция)
|
1601.1960
|
Палладий (1 унция)
|
3816.6870