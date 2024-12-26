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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 декабря 2024 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 1,7677 маната, курс 100 российских рублей не изменился и составил 1,6998 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7677

100 российских рублей

1,6998

1 австралийский доллар

1,0607

1 белорусский рубль

0,4885

1 болгарский лев

0,9039

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1161

1 чешская крона

0,0703

1 китайский юань

0,2329

1 датская крона

0,2369

1 грузинский лари

0,6061

1 гонконгский доллар

0,2189

1 индийская рупия

0,0199

1 британский фунт

2,1315

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1532

1 швейцарский франк

1,8888

1 израильский шекель

0,4663

1 канадский доллар

1,1835

1 кувейтский динар

5,5159

100 казахстанских тенге

0,3299

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4303

1 молдавский лей

0,0925

1 норвежская крона

0,1498

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6106

1 польский злотый

0,4150

1 румынский лей

0,3553

1 сербский динар

0,0151

1 сингапурский доллар

1,2516

1 Риал Саудовской Аравии

0,4527

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2170

1 Турецкая лира

0,0482

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0406

100 Японских йен

1,0799

1 Новозеландский доллар

0,9604

Золото

4466,7585

Серебро

50,4020

Платина

1601,5870

Палладий

1603,5845
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.12.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.12.2024)

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