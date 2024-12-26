Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 1,7677 маната, курс 100 российских рублей не изменился и составил 1,6998 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7677 100 российских рублей 1,6998 1 австралийский доллар 1,0607 1 белорусский рубль 0,4885 1 болгарский лев 0,9039 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1161 1 чешская крона 0,0703 1 китайский юань 0,2329 1 датская крона 0,2369 1 грузинский лари 0,6061 1 гонконгский доллар 0,2189 1 индийская рупия 0,0199 1 британский фунт 2,1315 10 000 иранских риалов 0,0385 1 шведская крона 0,1532 1 швейцарский франк 1,8888 1 израильский шекель 0,4663 1 канадский доллар 1,1835 1 кувейтский динар 5,5159 100 казахстанских тенге 0,3299 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0196 100 венгерских форинтов 0,4303 1 молдавский лей 0,0925 1 норвежская крона 0,1498 100 узбекских сомов 0,0132 100 пакистанских рупий 0,6106 1 польский злотый 0,4150 1 румынский лей 0,3553 1 сербский динар 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2516 1 Риал Саудовской Аравии 0,4527 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2170 1 Турецкая лира 0,0482 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0406 100 Японских йен 1,0799 1 Новозеландский доллар 0,9604 Золото 4466,7585 Серебро 50,4020 Платина 1601,5870 Палладий 1603,5845 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.12.2024)