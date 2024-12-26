Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,08% - до 1,7677 маната, курс 100 российских рублей не изменился и составил 1,6998 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7677
|
100 российских рублей
|
1,6998
|
1 австралийский доллар
|
1,0607
|
1 белорусский рубль
|
0,4885
|
1 болгарский лев
|
0,9039
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1161
|
1 чешская крона
|
0,0703
|
1 китайский юань
|
0,2329
|
1 датская крона
|
0,2369
|
1 грузинский лари
|
0,6061
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
1 индийская рупия
|
0,0199
|
1 британский фунт
|
2,1315
|
10 000 иранских риалов
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
0,1532
|
1 швейцарский франк
|
1,8888
|
1 израильский шекель
|
0,4663
|
1 канадский доллар
|
1,1835
|
1 кувейтский динар
|
5,5159
|
100 казахстанских тенге
|
0,3299
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4303
|
1 молдавский лей
|
0,0925
|
1 норвежская крона
|
0,1498
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6106
|
1 польский злотый
|
0,4150
|
1 румынский лей
|
0,3553
|
1 сербский динар
|
0,0151
|
1 сингапурский доллар
|
1,2516
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4527
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2170
|
1 Турецкая лира
|
0,0482
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0406
|
100 Японских йен
|
1,0799
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9604
|
Золото
|
4466,7585
|
Серебро
|
50,4020
|
Платина
|
1601,5870
|
Палладий
|
1603,5845