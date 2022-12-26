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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 декабря 2022 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% до 1,8068 маната, курс рубля вырос на 1,23% до 0,0246 маната.

Валюта

Məzənnə

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8068

1 Российский рубль

0,0246

1 Австралийский доллар

1,1416

1 Аргентинское песо

0,0097

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3294

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0999

100 Вон Республики Корея

0,1333

1 Чешская крона

0,0746

100 Чилийских песо

0,1939

1 Китайский юань

0,2437

1 Датская крона

0,2429

1 Грузинский лари

0,6311

1 Гонконгский доллар

0,2178

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,0522

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1617

1 Швейцарский франк

1,8216

1 Израильский шекель

0,4850

1 Канадский доллар

1,2501

1 Кувейтский динар

5,5519

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,3842

1 Мексиканское песо

0,0878

1 Молдавский лей

0,0885

1 Египетский фунт

0,0687

1 Норвежская крона

0,1724

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3892

1 Сингапурский доллар

1,2574

1 Саудовский риал

0,4521

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2624

1 Турецкая лира

0,0911

1 Тайваньский доллар

0,0554

1 Таджикский сомони

0,1661

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2823

1 Новозеландский доллар

1,0682

Золото (1 унция)

3056,9400

Серебро (1 унция)

40,3465

Платина (1 унция)

1745,9170

Палладий (1 унция)

2982,2845
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.12.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.12.2022)

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