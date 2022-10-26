Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,8%, до 1,6926 маната, курс рубля не изменился - 0,0276 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6926
|
1 Российский рубль
|
0,0276
|
1 Австралийский доллар
|
1,0884
|
1 Аргентинское песо
|
0,0110
|
1 Белорусский рубль
|
0,6702
|
1 Бразильский реал
|
0,3198
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0934
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1191
|
1 Чешская крона
|
0,0691
|
100 Чилийских песо
|
0,1763
|
1 Китайский юань
|
0,2333
|
1 Датская крона
|
0,2275
|
1 Грузинский лари
|
0,6140
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9468
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1549
|
1 Швейцарский франк
|
1,7094
|
1 Израильский шекель
|
0,4823
|
1 Канадский доллар
|
1,2497
|
1 Кувейтский динар
|
5,4869
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0207
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3596
|
1 Мексиканское песо
|
0,0855
|
1 Молдавский лей
|
0,0878
|
1 Египетский фунт
|
0,0864
|
1 Норвежская крона
|
0,1635
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,3551
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2008
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1725
|
1 Турецкая лира
|
0,0914
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0527
|
1 Таджикский сомони
|
0,1660
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,1467
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9769
|
Золото (1 унция)
|
2815,7525
|
Серебро (1 унция)
|
33,1148
|
Платина (1 унция)
|
1570,2050
|
Палладий (1 унция)
|
3346,4670