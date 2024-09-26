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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 сентября 2024 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,48% - до 1,8941 маната, курс рубля - повысился на 1,09%, до 0,0185 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8941

1 Российский рубль

0,0185

1 Австралийский доллар

1,1634

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3105

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0988

100 Вон Республики Корея

0,1279

1 Чешская крона

0,0753

100 Чилийских песо

0,1861

1 Китайский юань

0,2422

1 Датская крона

0,2540

1 Грузинский лари

0,6232

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,2675

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1671

1 Швейцарский франк

2,0004

1 Израильский шекель

0,4544

1 Канадский доллар

1,2618

1 Кувейтский динар

5,5694

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,4116

1 Мексиканское песо

0,0866

1 Молдавский лей

0,0979

1 Египетский фунт

0,0350

1 Норвежская крона

0,1609

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4437

1 Сингапурский доллар

1,3209

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3020

1 Турецкая лира

0,0498

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1592

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1750

1 Новозеландский доллар

1,0649

Золото (1 унция)

4522,4505

Серебро (1 унция)

54,1807

Платина (1 унция)

1698,1300

Палладий (1 унция)

1786,3600
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.09.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.09.2024)

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