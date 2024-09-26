Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,48% - до 1,8941 маната, курс рубля - повысился на 1,09%, до 0,0185 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8941 1 Российский рубль 0,0185 1 Австралийский доллар 1,1634 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3105 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0988 100 Вон Республики Корея 0,1279 1 Чешская крона 0,0753 100 Чилийских песо 0,1861 1 Китайский юань 0,2422 1 Датская крона 0,2540 1 Грузинский лари 0,6232 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,2675 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1671 1 Швейцарский франк 2,0004 1 Израильский шекель 0,4544 1 Канадский доллар 1,2618 1 Кувейтский динар 5,5694 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,4116 1 Мексиканское песо 0,0866 1 Молдавский лей 0,0979 1 Египетский фунт 0,0350 1 Норвежская крона 0,1609 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4437 1 Сингапурский доллар 1,3209 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3020 1 Турецкая лира 0,0498 1 Тайваньский доллар 0,0533 1 Таджикский сомони 0,1592 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0412 100 Японских йен 1,1750 1 Новозеландский доллар 1,0649 Золото (1 унция) 4522,4505 Серебро (1 унция) 54,1807 Платина (1 унция) 1698,1300 Палладий (1 унция) 1786,3600 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.09.2024)