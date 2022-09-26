Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 2,05%, до 1,6368, курс рубля повысился на 3,86%, до 0,0296 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6368 1 Российский рубль 0,0296 1 Австралийский доллар 1,1036 1 Аргентинское песо 0,0117 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3230 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0940 100 Вон Республики Корея 0,1186 1 Чешская крона 0,0665 100 Чилийских песо 0,1753 1 Китайский юань 0,2373 1 Датская крона 0,2201 1 Грузинский лари 0,6010 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 1,7924 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1491 1 Швейцарский франк 1,7261 1 Израильский шекель 0,4843 1 Канадский доллар 1,2469 1 Кувейтский динар 5,4708 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0208 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,3697 1 Мексиканское песо 0,0836 1 Молдавский лей 0,0877 1 Египетский фунт 0,0872 1 Норвежская крона 0,1584 100 Узбекских сум 0,0154 1 Польский злотый 0,3441 1 Сингапурский доллар 1,1840 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1759 1 Турецкая лира 0,0922 1 Тайваньский доллар 0,0533 1 Таджикский сомони 0,1680 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0463 100 Японских йен 1,1790 1 Новозеландский доллар 0,9712 Золото (1 унция) 2782,7130 Серебро (1 унция) 31,5232 Платина (1 унция) 1466,5305 Палладий (1 унция) 3542,0520 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook