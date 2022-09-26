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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
26 сентября 2022 г. 09:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 2,05%, до 1,6368, курс рубля повысился на 3,86%, до 0,0296 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6368

1 Российский рубль

0,0296

1 Австралийский доллар

1,1036

1 Аргентинское песо

0,0117

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3230

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0940

100 Вон Республики Корея

0,1186

1 Чешская крона

0,0665

100 Чилийских песо

0,1753

1 Китайский юань

0,2373

1 Датская крона

0,2201

1 Грузинский лари

0,6010

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

1,7924

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1491

1 Швейцарский франк

1,7261

1 Израильский шекель

0,4843

1 Канадский доллар

1,2469

1 Кувейтский динар

5,4708

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3697

1 Мексиканское песо

0,0836

1 Молдавский лей

0,0877

1 Египетский фунт

0,0872

1 Норвежская крона

0,1584

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3441

1 Сингапурский доллар

1,1840

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1759

1 Турецкая лира

0,0922

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1680

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,1790

1 Новозеландский доллар

0,9712

Золото (1 унция)

2782,7130

Серебро (1 унция)

31,5232

Платина (1 унция)

1466,5305

Палладий (1 унция)

3542,0520
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.09.2022)

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