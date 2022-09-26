Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 2,05%, до 1,6368, курс рубля повысился на 3,86%, до 0,0296 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6368
|
1 Российский рубль
|
0,0296
|
1 Австралийский доллар
|
1,1036
|
1 Аргентинское песо
|
0,0117
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3230
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0940
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1186
|
1 Чешская крона
|
0,0665
|
100 Чилийских песо
|
0,1753
|
1 Китайский юань
|
0,2373
|
1 Датская крона
|
0,2201
|
1 Грузинский лари
|
0,6010
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,7924
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1491
|
1 Швейцарский франк
|
1,7261
|
1 Израильский шекель
|
0,4843
|
1 Канадский доллар
|
1,2469
|
1 Кувейтский динар
|
5,4708
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0208
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3697
|
1 Мексиканское песо
|
0,0836
|
1 Молдавский лей
|
0,0877
|
1 Египетский фунт
|
0,0872
|
1 Норвежская крона
|
0,1584
|
100 Узбекских сум
|
0,0154
|
1 Польский злотый
|
0,3441
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1840
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1759
|
1 Турецкая лира
|
0,0922
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0533
|
1 Таджикский сомони
|
0,1680
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,1790
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9712
|
Золото (1 унция)
|
2782,7130
|
Серебро (1 унция)
|
31,5232
|
Платина (1 унция)
|
1466,5305
|
Палладий (1 унция)
|
3542,0520