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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 августа 2024 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,9010 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,9010

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1518

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3098

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0958

100 Вон Республики Корея

0,1281

1 Чешская крона

0,0759

100 Чилийских песо

0,1870

1 Китайский юань

0,2387

1 Датская крона

0,2548

1 Грузинский лари

0,6304

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2439

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1668

1 Швейцарский франк

2,0065

1 Израильский шекель

0,4603

1 Канадский доллар

1,2581

1 Кувейтский динар

5,5707

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3909

1 Мексиканское песо

0,0885

1 Молдавский лей

0,0979

1 Египетский фунт

0,0349

1 Норвежская крона

0,1624

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4455

1 Сингапурский доллар

1,3052

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2883

1 Турецкая лира

0,0500

1 Тайваньский доллар

0,0534

1 Таджикский сомони

0,1604

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1803

1 Новозеландский доллар

1,0565

Золото (1 унция)

4265,9375

Серебро (1 унция)

50,4591

Платина (1 унция)

1633,4195

Палладиум (1 унция)

1624,9195
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.08.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.08.2024)

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