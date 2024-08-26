Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,9010 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0186 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,9010 1 Российский рубль 0,0186 1 Австралийский доллар 1,1518 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3098 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0958 100 Вон Республики Корея 0,1281 1 Чешская крона 0,0759 100 Чилийских песо 0,1870 1 Китайский юань 0,2387 1 Датская крона 0,2548 1 Грузинский лари 0,6304 1 Гонконгский доллар 0,2181 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2439 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1668 1 Швейцарский франк 2,0065 1 Израильский шекель 0,4603 1 Канадский доллар 1,2581 1 Кувейтский динар 5,5707 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3909 1 Мексиканское песо 0,0885 1 Молдавский лей 0,0979 1 Египетский фунт 0,0349 1 Норвежская крона 0,1624 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4455 1 Сингапурский доллар 1,3052 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2883 1 Турецкая лира 0,0500 1 Тайваньский доллар 0,0534 1 Таджикский сомони 0,1604 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0411 100 Японских йен 1,1803 1 Новозеландский доллар 1,0565 Золото (1 унция) 4265,9375 Серебро (1 унция) 50,4591 Платина (1 унция) 1633,4195 Палладиум (1 унция) 1624,9195 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.08.2024)

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.08.2024)