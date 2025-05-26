Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://images.report.az/photo/a803f66c-4a18-395f-a520-c4ddda420ce0.jpg https://images.report.az/photo/a803f66c-4a18-395f-a520-c4ddda420ce0.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8% - до 1,9400 маната, курс рубля – на 0,2% - до 2,1375 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,9400 1 Российский рубль 2,1375 1 Австралийский доллар 1,1088 1 Аргентинское песо 0,5655 1 Белорусский рубль 0,9867 1 Бразильский реал 0,4628 1 Дирхам ОАЭ 0,1247 1 Южноафриканский рэнд 0,0781 100 Вон Республики Корея 0,2370 1 Чешская крона 0,2601 100 Чилийских песо 0,6213 1 Китайский юань 0,2169 1 Датская крона 0,0200 1 Грузинский лари 2,3093 1 Гонконгский доллар 0,0298 1 Индийская рупия 0,1793 1 Британский фунт стерлингов 2,0727 100 Индонезийских рупий 0,4748 100 Иранских риалов 1,2405 1 Шведская крона 5,5476 1 Швейцарский франк 0,3323 1 Израильский шекель 0,4664 1 Канадский доллар 0,0197 1 Кувейтский динар 0,4803 1 Казахстанский тенге 0,0983 1 Киргизский сом 0,1689 100 Ливанских фунтов 0,0132 1 Малазийский ринггит 0,6028 1 Мексиканское песо 0,4558 1 Молдавский лей 0,3840 1 Египетский фунт 0,0165 1 Норвежская крона 1,3262 100 Узбекских сумов 0,4533 1 Польский злотый 2,3093 1 Сингапурский доллар 0,0436 1 Саудовский риал 0,4857 1 СДР (спец. права заимствования) 0,0409 1 Турецкая лира 1,1927 1 Тайваньский доллар 1,0240 1 Таджикский сомони 5694,9745 1 Новый туркменский манат 56,9635 1 Украинская гривна 1865,4525 100 Японских йен 1706,6215 1 Новозеландский доллар 1,0201 Золото (1 унция) 4070,1740 Серебро (1 унция) 45,7275 Платина (1 унция) 1573,0015 Палладиум (1 унция) 1529,0225 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.05.2025)