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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 мая 2025 г. 09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8% - до 1,9400 маната, курс рубля – на 0,2% - до 2,1375 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,9400

1 Российский рубль

2,1375

1 Австралийский доллар

1,1088

1 Аргентинское песо

0,5655

1 Белорусский рубль

0,9867

1 Бразильский реал

0,4628

1 Дирхам ОАЭ

0,1247

1 Южноафриканский рэнд

0,0781

100 Вон Республики Корея

0,2370

1 Чешская крона

0,2601

100 Чилийских песо

0,6213

1 Китайский юань

0,2169

1 Датская крона

0,0200

1 Грузинский лари

2,3093

1 Гонконгский доллар

0,0298

1 Индийская рупия

0,1793

1 Британский фунт стерлингов

2,0727

100 Индонезийских рупий

0,4748

100 Иранских риалов

1,2405

1 Шведская крона

5,5476

1 Швейцарский франк

0,3323

1 Израильский шекель

0,4664

1 Канадский доллар

0,0197

1 Кувейтский динар

0,4803

1 Казахстанский тенге

0,0983

1 Киргизский сом

0,1689

100 Ливанских фунтов

0,0132

1 Малазийский ринггит

0,6028

1 Мексиканское песо

0,4558

1 Молдавский лей

0,3840

1 Египетский фунт

0,0165

1 Норвежская крона

1,3262

100 Узбекских сумов

0,4533

1 Польский злотый

2,3093

1 Сингапурский доллар

0,0436

1 Саудовский риал

0,4857

1 СДР (спец. права заимствования)

0,0409

1 Турецкая лира

1,1927

1 Тайваньский доллар

1,0240

1 Таджикский сомони

5694,9745

1 Новый туркменский манат

56,9635

1 Украинская гривна

1865,4525

100 Японских йен

1706,6215

1 Новозеландский доллар

1,0201

Золото (1 унция)

4070,1740

Серебро (1 унция)

45,7275

Платина (1 унция)

1573,0015

Палладиум (1 унция)

1529,0225
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.05.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.05.2025)

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