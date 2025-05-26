Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,8% - до 1,9400 маната, курс рубля – на 0,2% - до 2,1375 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9400
|
1 Российский рубль
|
2,1375
|
1 Австралийский доллар
|
1,1088
|
1 Аргентинское песо
|
0,5655
|
1 Белорусский рубль
|
0,9867
|
1 Бразильский реал
|
0,4628
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,1247
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0781
|
100 Вон Республики Корея
|
0,2370
|
1 Чешская крона
|
0,2601
|
100 Чилийских песо
|
0,6213
|
1 Китайский юань
|
0,2169
|
1 Датская крона
|
0,0200
|
1 Грузинский лари
|
2,3093
|
1 Гонконгский доллар
|
0,0298
|
1 Индийская рупия
|
0,1793
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0727
|
100 Индонезийских рупий
|
0,4748
|
100 Иранских риалов
|
1,2405
|
1 Шведская крона
|
5,5476
|
1 Швейцарский франк
|
0,3323
|
1 Израильский шекель
|
0,4664
|
1 Канадский доллар
|
0,0197
|
1 Кувейтский динар
|
0,4803
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0983
|
1 Киргизский сом
|
0,1689
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0132
|
1 Малазийский ринггит
|
0,6028
|
1 Мексиканское песо
|
0,4558
|
1 Молдавский лей
|
0,3840
|
1 Египетский фунт
|
0,0165
|
1 Норвежская крона
|
1,3262
|
100 Узбекских сумов
|
0,4533
|
1 Польский злотый
|
2,3093
|
1 Сингапурский доллар
|
0,0436
|
1 Саудовский риал
|
0,4857
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
0,0409
|
1 Турецкая лира
|
1,1927
|
1 Тайваньский доллар
|
1,0240
|
1 Таджикский сомони
|
5694,9745
|
1 Новый туркменский манат
|
56,9635
|
1 Украинская гривна
|
1865,4525
|
100 Японских йен
|
1706,6215
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0201
|
Золото (1 унция)
|
4070,1740
|
Серебро (1 унция)
|
45,7275
|
Платина (1 унция)
|
1573,0015
|
Палладиум (1 унция)
|
1529,0225