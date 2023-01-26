Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,14% - до 1,8553 маната, курс рубля упал на 0,41%, до 0,0245 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8553 1 Российский рубль 0,0245 1 Австралийский доллар 1,2103 1 Аргентинское песо 0,0092 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3349 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0994 100 Вон Республики Корея 0,1381 1 Чешская крона 0,0780 100 Чилийских песо 0,2118 1 Китайский юань 0,2503 1 Датская крона 0,2494 1 Грузинский лари 0,6431 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,1078 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1665 1 Швейцарский франк 1,8530 1 Израильский шекель 0,5041 1 Канадский доллар 1,2688 1 Кувейтский динар 5,5721 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0198 100 Ливанских фунтов 0,1120 1 Малазийский ринггит 0,4001 1 Мексиканское песо 0,0904 1 Молдавский лей 0,0902 1 Египетский фунт 0,0569 1 Норвежская крона 0,1717 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3936 1 Сингапурский доллар 0,2959 1 Саудовский риал 0,4528 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2945 1 Турецкая лира 0,0904 1 Тайваньский доллар 0,0560 1 Таджикский сомони 0,1657 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,3152 1 Новозеландский доллар 1,1034 Золото (1 унция) 3309,4070 Серебро (1 унция) 40,5660 Платина (1 унция) 1767,0225 Палладий (1 унция) 2902,7500 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.01.2023)