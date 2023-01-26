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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 января 2023 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,14% - до 1,8553 маната, курс рубля упал на 0,41%, до 0,0245 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8553

1 Российский рубль

0,0245

1 Австралийский доллар

1,2103

1 Аргентинское песо

0,0092

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3349

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0994

100 Вон Республики Корея

0,1381

1 Чешская крона

0,0780

100 Чилийских песо

0,2118

1 Китайский юань

0,2503

1 Датская крона

0,2494

1 Грузинский лари

0,6431

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,1078

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1665

1 Швейцарский франк

1,8530

1 Израильский шекель

0,5041

1 Канадский доллар

1,2688

1 Кувейтский динар

5,5721

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,4001

1 Мексиканское песо

0,0904

1 Молдавский лей

0,0902

1 Египетский фунт

0,0569

1 Норвежская крона

0,1717

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3936

1 Сингапурский доллар

0,2959

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2945

1 Турецкая лира

0,0904

1 Тайваньский доллар

0,0560

1 Таджикский сомони

0,1657

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,3152

1 Новозеландский доллар

1,1034

Золото (1 унция)

3309,4070

Серебро (1 унция)

40,5660

Платина (1 унция)

1767,0225

Палладий (1 унция)

2902,7500
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.01.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.01.2023)

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