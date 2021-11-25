Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2021)

09:20 По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,9065, курс рубля понизился на 0,87% - до 0,0227 маната. Валюта

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,9065, курс рубля понизился на 0,87% - до 0,0227 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9065 1 Российский рубль 0,0227 1 Австралийский доллар 1,2244 1 Аргентинское песо 0,0169 1 Белорусский рубль 0,6705 1 Бразильский реал 0,3035 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,1070 100 Вон Республики Корея 0,1429 1 Чешская крона 0,0747 100 Чилийских песо 0,2088 1 Китайский юань 0,2661 1 Датская крона 0,2564 1 Грузинский лари 0,5463 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,2691 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1866 1 Швейцарский франк 1,8206 1 Израильский шекель 0,5407 1 Канадский доллар 1,3434 1 Кувейтский динар 5,6115 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4022 1 Мексиканское песо 0,0793 1 Молдавский лей 0,0958 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1900 100 Узбекских сум 0,0158 1 Польский злотый 0,4075 1 Сингапурский доллар 1,2422 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3696 1 Турецкая лира 0,1421 1 Тайваньский доллар 0,0612 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0630 100 Японских йен 1,4737 1 Новозеландский доллар 1,1783 Золото (1 унция) 3046,7315 Серебро (1 унция) 40,1286 Платина (1 унция) 1685,3885 Палладий (1 унция) 3203,6330 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Currency exchange rates by central bank (25.11.2021)