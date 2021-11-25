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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2021) 09:20 По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,9065, курс рубля понизился на 0,87% - до 0,0227 маната. Валюта
Финансы
25 ноября 2021 г. 09:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,9065, курс рубля понизился на 0,87% - до 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9065

1 Российский рубль

0,0227

1 Австралийский доллар

1,2244

1 Аргентинское песо

0,0169

1 Белорусский рубль

0,6705

1 Бразильский реал

0,3035

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,1070

100 Вон Республики Корея

0,1429

1 Чешская крона

0,0747

100 Чилийских песо

0,2088

1 Китайский юань

0,2661

1 Датская крона

0,2564

1 Грузинский лари

0,5463

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,2691

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1866

1 Швейцарский франк

1,8206

1 Израильский шекель

0,5407

1 Канадский доллар

1,3434

1 Кувейтский динар

5,6115

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4022

1 Мексиканское песо

0,0793

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1900

100 Узбекских сум

0,0158

1 Польский злотый

0,4075

1 Сингапурский доллар

1,2422

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3696

1 Турецкая лира

0,1421

1 Тайваньский доллар

0,0612

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0630

100 Японских йен

1,4737

1 Новозеландский доллар

1,1783

Золото (1 унция)

3046,7315

Серебро (1 унция)

40,1286

Платина (1 унция)

1685,3885

Палладий (1 унция)

3203,6330
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Версия на английском языке Currency exchange rates by central bank (25.11.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.11.2021)

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