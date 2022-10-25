Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,33%, до 1,6796, курс рубля не изменился - 0,0276 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6796
|
1 Российский рубль
|
0,0276
|
1 Австралийский доллар
|
1,0753
|
1 Аргентинское песо
|
0,0110
|
1 Белорусский рубль
|
0,6702
|
1 Бразильский реал
|
0,3205
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0923
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1186
|
1 Чешская крона
|
0,0686
|
100 Чилийских песо
|
0,1724
|
1 Китайский юань
|
0,2327
|
1 Датская крона
|
0,2258
|
1 Грузинский лари
|
0,6171
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9213
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1525
|
1 Швейцарский франк
|
1,6992
|
1 Израильский шекель
|
0,4795
|
1 Канадский доллар
|
1,2405
|
1 Кувейтский динар
|
5,4793
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0206
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3586
|
1 Мексиканское песо
|
0,0853
|
1 Молдавский лей
|
0,0878
|
1 Египетский фунт
|
0,0864
|
1 Норвежская крона
|
0,1619
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,3508
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1955
|
1 Саудовский риал
|
0,4521
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1712
|
1 Турецкая лира
|
0,0914
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0525
|
1 Таджикский сомони
|
0,1660
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1421
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9711
|
Золото (1 унция)
|
2805,8330
|
Серебро (1 унция)
|
32,7533
|
Платина (1 унция)
|
1574,1405
|
Палладий (1 унция)
|
3380,7730