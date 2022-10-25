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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
25 октября 2022 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,33%, до 1,6796, курс рубля не изменился - 0,0276 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6796

1 Российский рубль

0,0276

1 Австралийский доллар

1,0753

1 Аргентинское песо

0,0110

1 Белорусский рубль

0,6702

1 Бразильский реал

0,3205

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0923

100 Вон Республики Корея

0,1186

1 Чешская крона

0,0686

100 Чилийских песо

0,1724

1 Китайский юань

0,2327

1 Датская крона

0,2258

1 Грузинский лари

0,6171

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

1,9213

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1525

1 Швейцарский франк

1,6992

1 Израильский шекель

0,4795

1 Канадский доллар

1,2405

1 Кувейтский динар

5,4793

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0206

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3586

1 Мексиканское песо

0,0853

1 Молдавский лей

0,0878

1 Египетский фунт

0,0864

1 Норвежская крона

0,1619

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,3508

1 Сингапурский доллар

1,1955

1 Саудовский риал

0,4521

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1712

1 Турецкая лира

0,0914

1 Тайваньский доллар

0,0525

1 Таджикский сомони

0,1660

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1421

1 Новозеландский доллар

0,9711

Золото (1 унция)

2805,8330

Серебро (1 унция)

32,7533

Платина (1 унция)

1574,1405

Палладий (1 унция)

3380,7730
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.10.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.10.2022)

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