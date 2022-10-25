Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,33%, до 1,6796, курс рубля не изменился - 0,0276 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6796 1 Российский рубль 0,0276 1 Австралийский доллар 1,0753 1 Аргентинское песо 0,0110 1 Белорусский рубль 0,6702 1 Бразильский реал 0,3205 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0923 100 Вон Республики Корея 0,1186 1 Чешская крона 0,0686 100 Чилийских песо 0,1724 1 Китайский юань 0,2327 1 Датская крона 0,2258 1 Грузинский лари 0,6171 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 1,9213 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1525 1 Швейцарский франк 1,6992 1 Израильский шекель 0,4795 1 Канадский доллар 1,2405 1 Кувейтский динар 5,4793 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0206 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3586 1 Мексиканское песо 0,0853 1 Молдавский лей 0,0878 1 Египетский фунт 0,0864 1 Норвежская крона 0,1619 100 Узбекских сум 0,0153 1 Польский злотый 0,3508 1 Сингапурский доллар 1,1955 1 Саудовский риал 0,4521 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1712 1 Турецкая лира 0,0914 1 Тайваньский доллар 0,0525 1 Таджикский сомони 0,1660 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1421 1 Новозеландский доллар 0,9711 Золото (1 унция) 2805,8330 Серебро (1 унция) 32,7533 Платина (1 унция) 1574,1405 Палладий (1 унция) 3380,7730 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.10.2022)