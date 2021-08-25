Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,9957, курс рубля не изменился- 0,0230 маната.

https://static.report.az/photo/db1a62a7-e876-3c64-8497-ad6bb7ac2f61.jpg https://static.report.az/photo/db1a62a7-e876-3c64-8497-ad6bb7ac2f61.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,9957, курс рубля не изменился- 0,0230 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9957 1 Российский рубль 0,0230 1 Австралийский доллар 1,2314 1 Аргентинское песо 0,0174 1 Белорусский рубль 0,6792 1 Бразильский реал 0,3240 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1130 100 Вон Республики Корея 0,1456 1 Чешская крона 0,0781 100 Чилийских песо 0,2172 1 Китайский юань 0, 2624 1 Датская крона 0,2683 1 Грузинский лари 0, 5445 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3324 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1952 1 Швейцарский франк 1,8582 1 Израильский шекель 0, 5285 1 Канадский доллар 1,3477 1 Кувейтский динар 5,6481 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,4033 1 Мексиканское песо 0,0840 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,1080 1 Норвежская крона 0,1921 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4362 1 Сингапурский доллар 1,2545 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4136 1 Турецкая лира 0,2019 1 Тайваньский доллар 0,0608 1 Таджикский сомони 0,1506 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0637 100 Японских йен 1,5485 1 Новозеландский доллар 1,1806 Золото (1 унция) 3047,6410 Серебро (1 унция) 40,2245 Платина (1 унция) 1705,0830 Палладий (1 унция) 4158,2000 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.08.2021)