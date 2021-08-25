Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,9957, курс рубля не изменился- 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9957
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,2314
|
1 Аргентинское песо
|
0,0174
|
1 Белорусский рубль
|
0,6792
|
1 Бразильский реал
|
0,3240
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1130
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1456
|
1 Чешская крона
|
0,0781
|
100 Чилийских песо
|
0,2172
|
1 Китайский юань
|
0, 2624
|
1 Датская крона
|
0,2683
|
1 Грузинский лари
|
0, 5445
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3324
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1952
|
1 Швейцарский франк
|
1,8582
|
1 Израильский шекель
|
0, 5285
|
1 Канадский доллар
|
1,3477
|
1 Кувейтский динар
|
5,6481
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4033
|
1 Мексиканское песо
|
0,0840
|
1 Молдавский лей
|
0,0960
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1921
|
100 Узбекских сум
|
0,0160
|
1 Польский злотый
|
0,4362
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2545
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4136
|
1 Турецкая лира
|
0,2019
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0608
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0637
|
100 Японских йен
|
1,5485
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1806
|
Золото (1 унция)
|
3047,6410
|
Серебро (1 унция)
|
40,2245
|
Платина (1 унция)
|
1705,0830
|
Палладий (1 унция)
|
4158,2000