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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,9957, курс рубля не изменился- 0,0230 маната.
Финансы
25 августа 2021 г. 09:46
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,9957, курс рубля не изменился- 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9957

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,2314

1 Аргентинское песо

0,0174

1 Белорусский рубль

0,6792

1 Бразильский реал

0,3240

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1130

100 Вон Республики Корея

0,1456

1 Чешская крона

0,0781

100 Чилийских песо

0,2172

1 Китайский юань

0, 2624

1 Датская крона

0,2683

1 Грузинский лари

0, 5445

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3324

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1952

1 Швейцарский франк

1,8582

1 Израильский шекель

0, 5285

1 Канадский доллар

1,3477

1 Кувейтский динар

5,6481

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,4033

1 Мексиканское песо

0,0840

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1921

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4362

1 Сингапурский доллар

1,2545

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4136

1 Турецкая лира

0,2019

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0637

100 Японских йен

1,5485

1 Новозеландский доллар

1,1806

Золото (1 унция)

3047,6410

Серебро (1 унция)

40,2245

Платина (1 унция)

1705,0830

Палладий (1 унция)

4158,2000
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.08.2021)

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