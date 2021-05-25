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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2021) Курс евро вырос на 0,39%
Финансы
25 мая 2021 г. 10:02
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,39% - до 2,0788 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0788

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,3187

1 Аргентинское песо

0,0180

1 Белорусский рубль

0,6774

1 Бразильский реал

0,3196

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1222

100 Вон Республики Корея

0,1515

1 Чешская крона

0,0818

100 Чилийских песо

0,2330

1 Китайский юань

0,2652

1 Датская крона

0,2795

1 Грузинский лари

0,5138

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,4105

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2046

1 Швейцарский франк

1,8966

1 Израильский шекель

0,5233

1 Канадский доллар

1,4117

1 Кувейтский динар

5,6516

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0203

100 Ливанских фунтов

0,1128

1 Малазийский ринггит

0,4102

1 Мексиканское песо

0,0856

1 Молдавский лей

0,0962

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,2043

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4638

1 Сингапурский доллар

1,2813

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4545

1 Турецкая лира

0,2025

1 Тайваньский доллар

0,0610

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0621

100 Японских йен

1,5633

1 Новозеландский доллар

1,2282

Золото (1 унция)

3194,2320

Серебро (1 унция)

46,9902

Платина (1 унция)

2005,0565

Палладий (1 унция)

4680,5080
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.05.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.05.2021)

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