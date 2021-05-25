Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2021)

Курс евро вырос на 0,39%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,39% - до 2,0788 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.