Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,39% - до 2,0788 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0788
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,3187
|
1 Аргентинское песо
|
0,0180
|
1 Белорусский рубль
|
0,6774
|
1 Бразильский реал
|
0,3196
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1222
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1515
|
1 Чешская крона
|
0,0818
|
100 Чилийских песо
|
0,2330
|
1 Китайский юань
|
0,2652
|
1 Датская крона
|
0,2795
|
1 Грузинский лари
|
0,5138
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2190
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,4105
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2046
|
1 Швейцарский франк
|
1,8966
|
1 Израильский шекель
|
0,5233
|
1 Канадский доллар
|
1,4117
|
1 Кувейтский динар
|
5,6516
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0203
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1128
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4102
|
1 Мексиканское песо
|
0,0856
|
1 Молдавский лей
|
0,0962
|
1 Египетский фунт
|
0,1085
|
1 Норвежская крона
|
0,2043
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4638
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2813
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4545
|
1 Турецкая лира
|
0,2025
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0610
|
1 Таджикский сомони
|
0,1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0621
|
100 Японских йен
|
1,5633
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2282
|
Золото (1 унция)
|
3194,2320
|
Серебро (1 унция)
|
46,9902
|
Платина (1 унция)
|
2005,0565
|
Палладий (1 унция)
|
4680,5080