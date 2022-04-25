О нас
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
25 апреля 2022 г. 09:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,07%, до 1,8315, курс рубля повысился на 4,8%, до 0,0220 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8315

1 Российский рубль

0,0220

1 Австралийский доллар

1,2183

1 Аргентинское песо

0,0149

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3545

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1085

100 Вон Республики Корея

0,1361

1 Чешская крона

0,0753

100 Чилийских песо

0,2033

1 Китайский юань

0, 2597

1 Датская крона

0,2462

1 Грузинский лари

0,5595

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0222

1 Британский фунт стерлингов

2,1763

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1771

1 Швейцарский франк

1,7743

1 Израильский шекель

0,5197

1 Канадский доллар

1,3351

1 Кувейтский динар

5,5615

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0204

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3907

1 Мексиканское песо

0,0834

1 Молдавский лей

0,0923

1 Египетский фунт

0,0915

1 Норвежская крона

0,1889

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3933

1 Сингапурский доллар

1,2371

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3122

1 Турецкая лира

0,1153

1 Тайваньский доллар

0,0579

1 Таджикский сомони

0,1362

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0562

100 Японских йен

1,3225

1 Новозеландский доллар

1,1206

Золото (1 унция)

3257,1575

Серебро (1 унция)

40,3632

Платина (1 унция)

1579,9290

Палладий (1 унция)

3933,1370
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке CBA currency exchange artes (25.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.04.2022)

Самое читаемое

Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
ВидеоВ российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
25 апреля 2022 г. 05:17
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
20 апреля 2022 г. 01:20
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов Мистраль
Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль"
20 апреля 2022 г. 10:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi