Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,07%, до 1,8315, курс рубля повысился на 4,8%, до 0,0220 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8315 1 Российский рубль 0,0220 1 Австралийский доллар 1,2183 1 Аргентинское песо 0,0149 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3545 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1085 100 Вон Республики Корея 0,1361 1 Чешская крона 0,0753 100 Чилийских песо 0,2033 1 Китайский юань 0, 2597 1 Датская крона 0,2462 1 Грузинский лари 0,5595 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0222 1 Британский фунт стерлингов 2,1763 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1771 1 Швейцарский франк 1,7743 1 Израильский шекель 0,5197 1 Канадский доллар 1,3351 1 Кувейтский динар 5,5615 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0204 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3907 1 Мексиканское песо 0,0834 1 Молдавский лей 0,0923 1 Египетский фунт 0,0915 1 Норвежская крона 0,1889 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3933 1 Сингапурский доллар 1,2371 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3122 1 Турецкая лира 0,1153 1 Тайваньский доллар 0,0579 1 Таджикский сомони 0,1362 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0562 100 Японских йен 1,3225 1 Новозеландский доллар 1,1206 Золото (1 унция) 3257,1575 Серебро (1 унция) 40,3632 Платина (1 унция) 1579,9290 Палладий (1 унция) 3933,1370 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange artes (25.04.2022)