Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2022)

|
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8315
|
1 Российский рубль
|
0,0220
|
1 Австралийский доллар
|
1,2183
|
1 Аргентинское песо
|
0,0149
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3545
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1085
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1361
|
1 Чешская крона
|
0,0753
|
100 Чилийских песо
|
0,2033
|
1 Китайский юань
|
0, 2597
|
1 Датская крона
|
0,2462
|
1 Грузинский лари
|
0,5595
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0222
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1763
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1771
|
1 Швейцарский франк
|
1,7743
|
1 Израильский шекель
|
0,5197
|
1 Канадский доллар
|
1,3351
|
1 Кувейтский динар
|
5,5615
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0204
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3907
|
1 Мексиканское песо
|
0,0834
|
1 Молдавский лей
|
0,0923
|
1 Египетский фунт
|
0,0915
|
1 Норвежская крона
|
0,1889
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3933
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2371
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3122
|
1 Турецкая лира
|
0,1153
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0579
|
1 Таджикский сомони
|
0,1362
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0562
|
100 Японских йен
|
1,3225
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1206
|
Золото (1 унция)
|
3257,1575
|
Серебро (1 унция)
|
40,3632
|
Платина (1 унция)
|
1579,9290
|
Палладий (1 унция)
|
3933,1370