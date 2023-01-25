О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
25 января 2023 г. 09:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,2% - до 1,8527 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0246 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8527

1 Российский рубль

0,0246

1 Австралийский доллар

1,2071

1 Аргентинское песо

0,0092

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3306

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0989

100 Вон Республики Корея

0,1379

1 Чешская крона

0,0776

100 Чилийских песо

0,2121

1 Китайский юань

0,2503

1 Датская крона

0,2491

1 Грузинский лари

0,6426

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0953

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1667

1 Швейцарский франк

1,8424

1 Израильский шекель

0,5058

1 Канадский доллар

1,2730

1 Кувейтский динар

5,5679

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,3977

1 Мексиканское песо

0,0904

1 Молдавский лей

0,0899

1 Египетский фунт

0,0569

1 Норвежская крона

0,1727

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3932

1 Сингапурский доллар

0,2905

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2938

1 Турецкая лира

0,0904

1 Тайваньский доллар

0,0560

1 Таджикский сомони

0,1659

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,3030

1 Новозеландский доллар

1,1032

Золото (1 унция)

3277,9230

Серебро (1 унция)

39,9934

Платина (1 унция)

1795,7865

Палладий (1 унция)

2945,6750
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.01.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.01.2023)

Экслюзивные новости

Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
20 января 2023 г. 16:52
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
20 января 2023 г. 14:56
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
19 января 2023 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi