Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,2% - до 1,8527 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0246 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8527 1 Российский рубль 0,0246 1 Австралийский доллар 1,2071 1 Аргентинское песо 0,0092 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3306 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0989 100 Вон Республики Корея 0,1379 1 Чешская крона 0,0776 100 Чилийских песо 0,2121 1 Китайский юань 0,2503 1 Датская крона 0,2491 1 Грузинский лари 0,6426 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,0953 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1667 1 Швейцарский франк 1,8424 1 Израильский шекель 0,5058 1 Канадский доллар 1,2730 1 Кувейтский динар 5,5679 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0198 100 Ливанских фунтов 0,1120 1 Малазийский ринггит 0,3977 1 Мексиканское песо 0,0904 1 Молдавский лей 0,0899 1 Египетский фунт 0,0569 1 Норвежская крона 0,1727 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3932 1 Сингапурский доллар 0,2905 1 Саудовский риал 0,4528 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2938 1 Турецкая лира 0,0904 1 Тайваньский доллар 0,0560 1 Таджикский сомони 0,1659 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,3030 1 Новозеландский доллар 1,1032 Золото (1 унция) 3277,9230 Серебро (1 унция) 39,9934 Платина (1 унция) 1795,7865 Палладий (1 унция) 2945,6750 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.01.2023)