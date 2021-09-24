Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,9961, курс рубля вырос на 0,4%, до 0,0234 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9961
|
1 Российский рубль
|
0,0234
|
1 Австралийский доллар
|
1,2410
|
1 Аргентинское песо
|
0,0173
|
1 Белорусский рубль
|
0,6800
|
1 Бразильский реал
|
0,3206
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1152
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1446
|
1 Чешская крона
|
0,0786
|
100 Чилийских песо
|
0,2164
|
1 Китайский юань
|
0, 2631
|
1 Датская крона
|
0,2684
|
1 Грузинский лари
|
0, 5457
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3335
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1970
|
1 Швейцарский франк
|
1,8383
|
1 Израильский шекель
|
0, 5314
|
1 Канадский доллар
|
1,3418
|
1 Кувейтский динар
|
5,6475
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4066
|
1 Мексиканское песо
|
0,0847
|
1 Молдавский лей
|
0,0960
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1978
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4328
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2592
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4123
|
1 Турецкая лира
|
0,1939
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1507
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0637
|
100 Японских йен
|
1,5397
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2020
|
Золото (1 унция)
|
2978,6975
|
Серебро (1 унция)
|
38,5448
|
Платина (1 унция)
|
1680,4755
|
Палладий (1 унция)
|
3428,7470