Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,9961, курс рубля вырос на 0,4%, до 0,0234 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,9961, курс рубля вырос на 0,4%, до 0,0234 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9961 1 Российский рубль 0,0234 1 Австралийский доллар 1,2410 1 Аргентинское песо 0,0173 1 Белорусский рубль 0,6800 1 Бразильский реал 0,3206 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1152 100 Вон Республики Корея 0,1446 1 Чешская крона 0,0786 100 Чилийских песо 0,2164 1 Китайский юань 0, 2631 1 Датская крона 0,2684 1 Грузинский лари 0, 5457 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0230 1 Британский фунт стерлингов 2,3335 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1970 1 Швейцарский франк 1,8383 1 Израильский шекель 0, 5314 1 Канадский доллар 1,3418 1 Кувейтский динар 5,6475 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4066 1 Мексиканское песо 0,0847 1 Молдавский лей 0,0960 1 Египетский фунт 0,1080 1 Норвежская крона 0,1978 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4328 1 Сингапурский доллар 1,2592 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4123 1 Турецкая лира 0,1939 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1507 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0637 100 Японских йен 1,5397 1 Новозеландский доллар 1,2020 Золото (1 унция) 2978,6975 Серебро (1 унция) 38,5448 Платина (1 унция) 1680,4755 Палладий (1 унция) 3428,7470 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.09.2021)