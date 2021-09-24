О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,9961, курс рубля вырос на 0,4%, до 0,0234 маната.
Финансы
24 сентября 2021 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3%, до 1,9961, курс рубля вырос на 0,4%, до 0,0234 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9961

1 Российский рубль

0,0234

1 Австралийский доллар

1,2410

1 Аргентинское песо

0,0173

1 Белорусский рубль

0,6800

1 Бразильский реал

0,3206

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1152

100 Вон Республики Корея

0,1446

1 Чешская крона

0,0786

100 Чилийских песо

0,2164

1 Китайский юань

0, 2631

1 Датская крона

0,2684

1 Грузинский лари

0, 5457

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0230

1 Британский фунт стерлингов

2,3335

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1970

1 Швейцарский франк

1,8383

1 Израильский шекель

0, 5314

1 Канадский доллар

1,3418

1 Кувейтский динар

5,6475

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4066

1 Мексиканское песо

0,0847

1 Молдавский лей

0,0960

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1978

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4328

1 Сингапурский доллар

1,2592

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4123

1 Турецкая лира

0,1939

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1507

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0637

100 Японских йен

1,5397

1 Новозеландский доллар

1,2020

Золото (1 унция)

2978,6975

Серебро (1 унция)

38,5448

Платина (1 унция)

1680,4755

Палладий (1 унция)

3428,7470
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.09.2021)

Самое важное

Ильхам Алиев: Зангезурский коридор создаст новые возможности для нашего региона
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор создаст новые возможности для нашего региона
24 сентября 2021 г. 02:22
Президент: Армения на государственном уровне должна понести ответственность за военную агрессию против Азербайджана
Президент: Армения на государственном уровне должна понести ответственность за военную агрессию против Азербайджана
24 сентября 2021 г. 02:21
Азербайджан предлагает создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19
Азербайджан предлагает создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19
24 сентября 2021 г. 02:12
Ильхам Алиев: С чувством гордости говорю, что Армении нанесено поражение на поле боя, и Азербайджан положил конец оккупации
Ильхам Алиев: С чувством гордости говорю, что Армении нанесено поражение на поле боя, и Азербайджан положил конец оккупации
24 сентября 2021 г. 01:46
Президент: Азербайджан считается в мире образцом толерантности, мирного сосуществования
Президент: Азербайджан считается в мире образцом толерантности, мирного сосуществования
24 сентября 2021 г. 01:44
Президент: Усилия Азербайджана в борьбе с пандемией признаны на международном уровне
Президент: Усилия Азербайджана в борьбе с пандемией признаны на международном уровне
24 сентября 2021 г. 01:24
Президент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
24 сентября 2021 г. 01:15
Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению
Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению
23 сентября 2021 г. 23:00
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
23 сентября 2021 г. 12:22
В Тегеране состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана
В Тегеране состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана
23 сентября 2021 г. 10:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi