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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
24 июля 2020 г. 10:54
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,15% - до 1,9716 маната, курс рубля снизился на 0,42% - до 0,0238 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9716

1 Российский рубль

0.0238

1 Австралийский доллар

1.2042

1 Аргентинское песо

0.0237

1 Белорусский рубль

0.7125

1 Бразильский реал

0.3261

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1018

100 Вон Республики Корея

0.1414

1 Чешская крона

0.0749

100 Чилийских песо

0.2215

1 Китайский юань

0.2422

1 Датская крона

0.2649

1 Грузинский лари

0.5527

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0227

1 Британский фунт стерлингов

2.1644

100 Индонезийских рупий

0.0117

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1917

1 Швейцарский франк

1.8381

1 Израильский шекель

0.4979

1 Канадский доллар

1.2667

1 Кувейтский динар

5.5449

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0220

100 Ливанских фунтов

0.1127

1 Малазийский ринггит

0.3987

1 Мексиканское песо

0.0755

1 Молдавский лей

0.1009

1 Египетский фунт

0.1063

1 Норвежская крона

0.1841

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4472

1 Сингапурский доллар

1.2266

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.3734

1 Турецкая лира

0.2485

1 Тайваньский доллар

0.0577

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0613

100 Японских йен

1.5975

1 Новозеландский доллар

1.1260

Золото (1 унция)

3206.8035

Серебро (1 унция)

38.4056

Платина (1 унция)

1539.8260

Палладий (1 унция)

3633.9455
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.07.2020)
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