Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,15% - до 1,9716 маната, курс рубля снизился на 0,42% - до 0,0238 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9716 1 Российский рубль 0.0238 1 Австралийский доллар 1.2042 1 Аргентинское песо 0.0237 1 Белорусский рубль 0.7125 1 Бразильский реал 0.3261 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1018 100 Вон Республики Корея 0.1414 1 Чешская крона 0.0749 100 Чилийских песо 0.2215 1 Китайский юань 0.2422 1 Датская крона 0.2649 1 Грузинский лари 0.5527 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0227 1 Британский фунт стерлингов 2.1644 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1917 1 Швейцарский франк 1.8381 1 Израильский шекель 0.4979 1 Канадский доллар 1.2667 1 Кувейтский динар 5.5449 1 Казахстанский тенге 0.0041 1 Киргизский сом 0.0220 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.3987 1 Мексиканское песо 0.0755 1 Молдавский лей 0.1009 1 Египетский фунт 0.1063 1 Норвежская крона 0.1841 100 Узбекских сум 0.0167 1 Польский злотый 0.4472 1 Сингапурский доллар 1.2266 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3734 1 Турецкая лира 0.2485 1 Тайваньский доллар 0.0577 1 Таджикский сомони 0.1649 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0613 100 Японских йен 1.5975 1 Новозеландский доллар 1.1260 Золото (1 унция) 3206.8035 Серебро (1 унция) 38.4056 Платина (1 унция) 1539.8260 Палладий (1 унция) 3633.9455 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook











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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.07.2020)

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