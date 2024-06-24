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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
24 июня 2024 г. 09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8181 маната, курс рубля упал на 2,1% и составил 0,0191 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8181

1 Российский рубль

0,0191

1 Австралийский доллар

1,1285

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3130

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0943

100 Вон Республики Корея

0,1223

1 Чешская крона

0,0729

100 Чилийских песо

0,1808

1 Китайский юань

0,2341

1 Датская крона

0,2437

1 Грузинский лари

0,6053

1 Гонконгский доллар

0,2178

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,1497

100 Индонезийских рупий

0,0103

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1617

1 Швейцарский франк

1,9023

1 Израильский шекель

0,4543

1 Канадский доллар

1,2414

1 Кувейтский динар

5,5412

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0196

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3607

1 Мексиканское песо

0,0938

1 Молдавский лей

0,0955

1 Египетский фунт

0,0356

1 Норвежская крона

0,1608

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4202

1 Сингапурский доллар

1,2548

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2354

1 Турецкая лира

0,0518

1 Тайваньский доллар

0,0525

1 Таджикский сомони

0,1583

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0419

100 Японских йен

1,0641

1 Новозеландский доллар

1,0391

Золото (1 унция)

3951,7350

Серебро (1 унция)

50,2486

Платина (1 унция)

1686,9270

Палладиум (1 унция)

1629,0505
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.06.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.06.2024)

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