Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8181 маната, курс рубля упал на 2,1% и составил 0,0191 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8181
|
1 Российский рубль
|
0,0191
|
1 Австралийский доллар
|
1,1285
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3130
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0943
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1223
|
1 Чешская крона
|
0,0729
|
100 Чилийских песо
|
0,1808
|
1 Китайский юань
|
0,2341
|
1 Датская крона
|
0,2437
|
1 Грузинский лари
|
0,6053
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2178
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1497
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0103
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1617
|
1 Швейцарский франк
|
1,9023
|
1 Израильский шекель
|
0,4543
|
1 Канадский доллар
|
1,2414
|
1 Кувейтский динар
|
5,5412
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0196
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3607
|
1 Мексиканское песо
|
0,0938
|
1 Молдавский лей
|
0,0955
|
1 Египетский фунт
|
0,0356
|
1 Норвежская крона
|
0,1608
|
100 Узбекских сумов
|
0,0135
|
1 Польский злотый
|
0,4202
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2548
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2354
|
1 Турецкая лира
|
0,0518
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0525
|
1 Таджикский сомони
|
0,1583
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0419
|
100 Японских йен
|
1,0641
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0391
|
Золото (1 унция)
|
3951,7350
|
Серебро (1 унция)
|
50,2486
|
Платина (1 унция)
|
1686,9270
|
Палладиум (1 унция)
|
1629,0505