Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8181 маната, курс рубля упал на 2,1% и составил 0,0191 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8181 1 Российский рубль 0,0191 1 Австралийский доллар 1,1285 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3130 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0943 100 Вон Республики Корея 0,1223 1 Чешская крона 0,0729 100 Чилийских песо 0,1808 1 Китайский юань 0,2341 1 Датская крона 0,2437 1 Грузинский лари 0,6053 1 Гонконгский доллар 0,2178 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,1497 100 Индонезийских рупий 0,0103 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1617 1 Швейцарский франк 1,9023 1 Израильский шекель 0,4543 1 Канадский доллар 1,2414 1 Кувейтский динар 5,5412 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0196 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3607 1 Мексиканское песо 0,0938 1 Молдавский лей 0,0955 1 Египетский фунт 0,0356 1 Норвежская крона 0,1608 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4202 1 Сингапурский доллар 1,2548 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2354 1 Турецкая лира 0,0518 1 Тайваньский доллар 0,0525 1 Таджикский сомони 0,1583 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0419 100 Японских йен 1,0641 1 Новозеландский доллар 1,0391 Золото (1 унция) 3951,7350 Серебро (1 унция) 50,2486 Платина (1 унция) 1686,9270 Палладиум (1 унция) 1629,0505 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.06.2024)