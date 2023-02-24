Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, составив 1,8021 маната, курс рубля понизился на 0,9% - до 0,0225 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8021 1 Российский рубль 0,0225 1 Австралийский доллар 1,1585 1 Аргентинское песо 0,0087 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3313 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0933 100 Вон Республики Корея 0,1304 1 Чешская крона 0,0762 100 Чилийских песо 0,2105 1 Китайский юань 0,2454 1 Датская крона 0,2420 1 Грузинский лари 0,6463 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,0437 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1631 1 Швейцарский франк 1,8202 1 Израильский шекель 0,4682 1 Канадский доллар 1,2554 1 Кувейтский динар 5,5398 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0195 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3834 1 Мексиканское песо 0,0925 1 Молдавский лей 0,0906 1 Египетский фунт 0,0555 1 Норвежская крона 0,1650 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3813 1 Сингапурский доллар 1,2655 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2621 1 Турецкая лира 0,0901 1 Тайваньский доллар 0,0558 1 Таджикский сомони 0,1657 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,2620 1 Новозеландский доллар 1,0602 Золото (1 унция) 3103,1885 Серебро (1 унция) 36,2065 Платина (1 унция) 1615,0000 Палладий (1 унция) 2473,6700 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.02.2023)