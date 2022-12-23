Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,38% до 1,8028 маната, курс рубля вырос на 1,25% до 0,0243 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8028
|
1 Российский рубль
|
0,0243
|
1 Австралийский доллар
|
1,1353
|
1 Аргентинское песо
|
0,0097
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3286
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0990
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1326
|
1 Чешская крона
|
0,0744
|
100 Чилийских песо
|
0,1946
|
1 Китайский юань
|
0,2432
|
1 Датская крона
|
0,2424
|
1 Грузинский лари
|
0,6333
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2178
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0468
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1625
|
1 Швейцарский франк
|
1,8245
|
1 Израильский шекель
|
0,4865
|
1 Канадский доллар
|
1,2467
|
1 Кувейтский динар
|
5,5477
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3838
|
1 Мексиканское песо
|
0,0870
|
1 Молдавский лей
|
0,0883
|
1 Египетский фунт
|
0,0688
|
1 Норвежская крона
|
0,1723
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3884
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2576
|
1 Саудовский риал
|
0,4521
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2634
|
1 Турецкая лира
|
0,0910
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0553
|
1 Таджикский сомони
|
0,1661
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2808
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0668
|
Золото (1 унция)
|
3051,3980
|
Серебро (1 унция)
|
40,1694
|
Платина (1 унция)
|
1676,9735
|
Палладий (1 унция)
|
2869,6680