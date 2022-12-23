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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 декабря 2022 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,38% до 1,8028 маната, курс рубля вырос на 1,25% до 0,0243 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8028

1 Российский рубль

0,0243

1 Австралийский доллар

1,1353

1 Аргентинское песо

0,0097

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3286

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0990

100 Вон Республики Корея

0,1326

1 Чешская крона

0,0744

100 Чилийских песо

0,1946

1 Китайский юань

0,2432

1 Датская крона

0,2424

1 Грузинский лари

0,6333

1 Гонконгский доллар

0,2178

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,0468

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1625

1 Швейцарский франк

1,8245

1 Израильский шекель

0,4865

1 Канадский доллар

1,2467

1 Кувейтский динар

5,5477

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,3838

1 Мексиканское песо

0,0870

1 Молдавский лей

0,0883

1 Египетский фунт

0,0688

1 Норвежская крона

0,1723

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3884

1 Сингапурский доллар

1,2576

1 Саудовский риал

0,4521

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2634

1 Турецкая лира

0,0910

1 Тайваньский доллар

0,0553

1 Таджикский сомони

0,1661

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2808

1 Новозеландский доллар

1,0668

Золото (1 унция)

3051,3980

Серебро (1 унция)

40,1694

Платина (1 унция)

1676,9735

Палладий (1 унция)

2869,6680
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.12.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.12.2022)

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