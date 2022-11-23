Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,55% - до 1,7535 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,028 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7535
|
1 Российский рубль
|
0,0280
|
1 Австралийский доллар
|
1,1282
|
1 Аргентинское песо
|
0,0103
|
1 Белорусский рубль
|
0,6732
|
1 Бразильский реал
|
0,3169
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0985
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1255
|
1 Чешская крона
|
0,0720
|
100 Чилийских песо
|
0,1833
|
1 Китайский юань
|
0,2376
|
1 Датская крона
|
0,2358
|
1 Грузинский лари
|
0,6263
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0188
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1599
|
1 Швейцарский франк
|
1,7858
|
1 Израильский шекель
|
0,4905
|
1 Канадский доллар
|
1,2697
|
1 Кувейтский динар
|
5,5190
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3718
|
1 Мексиканское песо
|
0,0874
|
1 Молдавский лей
|
0,0885
|
1 Египетский фунт
|
0,0694
|
1 Норвежская крона
|
0,1680
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3724
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2296
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2223
|
1 Турецкая лира
|
0,0913
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0545
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2016
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0469
|
Золото (1 унция)
|
2948,0890
|
Серебро (1 унция)
|
35,5571
|
Платина (1 унция)
|
1685,9580
|
Палладий (1 унция)
|
3179,0935