Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,55% - до 1,7535 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,028 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7535 1 Российский рубль 0,0280 1 Австралийский доллар 1,1282 1 Аргентинское песо 0,0103 1 Белорусский рубль 0,6732 1 Бразильский реал 0,3169 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0985 100 Вон Республики Корея 0,1255 1 Чешская крона 0,0720 100 Чилийских песо 0,1833 1 Китайский юань 0,2376 1 Датская крона 0,2358 1 Грузинский лари 0,6263 1 Гонконгский доллар 0,2175 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,0188 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1599 1 Швейцарский франк 1,7858 1 Израильский шекель 0,4905 1 Канадский доллар 1,2697 1 Кувейтский динар 5,5190 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1120 1 Малазийский ринггит 0,3718 1 Мексиканское песо 0,0874 1 Молдавский лей 0,0885 1 Египетский фунт 0,0694 1 Норвежская крона 0,1680 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3724 1 Сингапурский доллар 1,2296 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2223 1 Турецкая лира 0,0913 1 Тайваньский доллар 0,0545 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2016 1 Новозеландский доллар 1,0469 Золото (1 унция) 2948,0890 Серебро (1 унция) 35,5571 Платина (1 унция) 1685,9580 Палладий (1 унция) 3179,0935 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.11.2022)