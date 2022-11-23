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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
23 ноября 2022 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,55% - до 1,7535 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,028 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7535

1 Российский рубль

0,0280

1 Австралийский доллар

1,1282

1 Аргентинское песо

0,0103

1 Белорусский рубль

0,6732

1 Бразильский реал

0,3169

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0985

100 Вон Республики Корея

0,1255

1 Чешская крона

0,0720

100 Чилийских песо

0,1833

1 Китайский юань

0,2376

1 Датская крона

0,2358

1 Грузинский лари

0,6263

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0188

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1599

1 Швейцарский франк

1,7858

1 Израильский шекель

0,4905

1 Канадский доллар

1,2697

1 Кувейтский динар

5,5190

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,3718

1 Мексиканское песо

0,0874

1 Молдавский лей

0,0885

1 Египетский фунт

0,0694

1 Норвежская крона

0,1680

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3724

1 Сингапурский доллар

1,2296

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2223

1 Турецкая лира

0,0913

1 Тайваньский доллар

0,0545

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2016

1 Новозеландский доллар

1,0469

Золото (1 унция)

2948,0890

Серебро (1 унция)

35,5571

Платина (1 унция)

1685,9580

Палладий (1 унция)

3179,0935
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.11.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.11.2022)

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